Откриха нов вид гекон на Мадагаскар

С транен листоопашат гекон, открит преди повече от 20 години на остров Мадагаскар, вече е потвърден като неизвестен досега вид, предаде ДПА.

Екип от учени, ръководен от изследователя Франк Глав от Държавната зоологическа колекция в Мюнхен, публикува резултатите в научното издание "Salamandra".

"Когато открихме за първи път животните през 2000 г., заподозряхме, че става дума за неизвестен досега вид", казва експертът в разпространено изявление.

New leaf-tailed gecko from Madagascar is a master of disguisehttps://t.co/WJ8R9Qay3l — Bioengineer.org (@bioengineerorg) August 16, 2023

"Научното им описание обаче се оказа сложно. Отне ни много години да съберем достатъчно информация, за да ги определим със сигурност като нов вид".

Едно от предизвикателствата е, че новият гекон, наречен Uroplatus garamaso, е много подобен на друг вид - Uroplatus henkeli.

Your #DailyDose for Weird Wednesday is brought to you by the leaf-tailed gecko from Madagascar. This master of disguise escaped our notice until recently. They are also another new example of an animal mimicing a plant. Learn more at https://t.co/hSW1Soih3B pic.twitter.com/eamguHw7uD — The Dr.unk Phytologist (she/her) (@DrunkPhyto) January 31, 2019

"Това често се случва с влечугите от Мадагаскар", казва съавторът Йорн Колер. "Съществуват много т. нар. криптични видове".

Но има и важни разлики. При известните досега видове върхът на езика е черен, докато при новия е розов. Освен това непознатият досега екземпляр е по-малък, с дължина около 20 см и има по-тясна опашка.

New gecko just dropped! Meet Uroplatus garamaso, a new species of leaf-tailed gecko from northern Madagascar. It's been in the pet trade for over 20 years, but only now does it have a name!

Read more and get the PDF of the paper here: https://t.co/KheRGDBv0U pic.twitter.com/nzPcizd16q — Definitely not @MarkScherz on all other platforms (@MarkScherz) August 16, 2023

Изследователите събират подробна информация за генетиката и разпространение на животните и предприемат няколко експедиции в северната част на Мадагаскар.

Според Глов листните гекони са майстори на камуфлажа и обикновено изглеждат много странно. През деня си почиват по стволовете на дърветата, като се сливат с околната среда и е много трудно да бъдат забелязани.

През нощта се събуждат и се разхождат по клоните в търсене на плячка, допълва специалистът.