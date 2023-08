Изумително! Пиле в готически стил: Черно от глава до... кости

Е дно от най-черните животни на Земята е пилето Аям Чемани, което се среща в Ява, Индонезия. В интернет величествената хипермеланистична птица е известна като готическото пиле.

Черните кости, тъкани и органи са рядкост в животинското царство, а Аям Чемани е една от малкото птици, за които е известно, че имат тази окраска. Това е доста страхотен външен вид, който идва с любопитно научно обяснение, причинено от сложно пренареждане в генома на тези животни.

Фибромеланоза: тайната на Аям Чемани

Как е възможен този феномен? Според документ от 2017 г. „Произходът и еволюцията на фибромеланозата при опитомените пилета“, всичко се свежда до гените. Пилетата от породата Аям Чемани и Силки имат черни тъкани под перата, въпреки че при вторите оперението е снежнобяло.

Откъснете перата обаче и ще имате едно готическо пиле – тогава какво свързва тези две птици? И двата вида проявяват фибромеланоза - вид хиперпигментация, която прави тъканите им черни. Движещата сила зад явлението е сложна мутация, включваща гена EDN3, който кодира ендотелин-3.

Ендотелин-3 е основен за пигментацията на птиците, защото може да промени начина, по който меланоцитите се разграничават, създават и разпространяват по тялото. Тъмният пигмент в тъканта идва от меланина и го виждаме в животинското царство. Аям Чемани има изключително много от него, защото заради хилядолетна мутация, неговият EDN3 ген е регулиран нагоре. Това означава, че се експресира в почти всички клетки в тялото, което води до развитието на ембрион пълен с пигментни клетки, от костите до клюна.

Смята се, че древната генетична промяна, която е в основата на фибромеланозата, се е случила само веднъж при една птица, живяла преди стотици - или вероятно хиляди - години, каза генетикът от университета в Упсала в Швеция Лейф Андерсон пред National Geographic.

„Мутацията, лежаща в основата на фибромеланозата, е много странна, така че сме сигурни, че се е случила само веднъж“, каза той.

Черната тъкан означава черно месо

Наличието на черни кости, органи и клюнове изглежда не оказва влияние върху живота на пилетата и те си остават източник на храна за хората. Хипермеланистичното месо се счита за по-ценно от типичното пилешко и дори може да има ползи за здравето.

„Като част от традиционната китайска медицина (пилетата Силки) се използват за укрепване на имунитета на тялото и защита от изтощение и слабост“, каза изследователят Йанг Циан в съобщение за фрибомеланистичното месо на Силки пилетата. Отдавна се смята, че са полезни при диабет, анемия, менструални спазми и следродилни разстройства и Циан и колегите му може да са разбрали защо.

