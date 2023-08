По следите на Дарвин: Кораб отплава от Англия близо 200 години по-късно

Ш хуна отплава от южния бряг на Англия, за да обучи и вдъхнови ново поколение естествоизпитатели, проследявайки пътуването, предприето от младия Чарлз Дарвин преди близо 200 години и довело до неговата теория за еволюцията, предаде Асошиейтед прес.

Нидерландският ветроходен кораб "Остерхелде" (Oosterschelde) беше приветстван, когато напусна Плимут, отправяйки се на двугодишна мисия. В нея ще участват бъдещи учени, които ще изучават видовете, открити от Дарвин, и ще разработват проекти за спасяването им.

Корабът ще служи като плаваща лаборатория в морето и в пристанищата. В хода на експедицията, наречена "Дарвин 200", ще бъдат обучавани около 200 млади естествоизпитатели и природозащитници от цял свят.

"Правим това в името на надеждата, бъдещето и промяната на света", каза ръководителят й Стюарт Макферсън.

Макферсън допълни, че групата от предимно 18-25-годишни младежи "няма да позволи животни или растения да срещнат своята гибел".

Дарвин отплава с кораба "Бигъл" през 1831 г. на петгодишно пътуване, преминавайки край Южна Америка и стигайки до Австралия и Нова Зеландия.

Корабът ще направи първото си спиране на Канарските острови и след това ще прекоси Атлантическия океан до Бразилия. "Остерхелде" ще премине край източния и западния бряг на Южна Америка и ще стигне до островите Галапагос, където Дарвин прави някои от най-важните си открития.

Ботаникът Сара Дарвин каза, че подкрепя мисията по следите на нейния прапрадядо, тъй като целта й е да насочи вниманието към промените в околната среда. По думите й най-важният завет на Чарлз Дарвин е човекът да осъзнае своето място в природата.

