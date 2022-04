Историята на Зеленски, преди да стане президент на Украйна

П резидентът на Украйна е една от най-обсъжданите личности в последните месеци, след като страната бе нападната от силите на Русия. Малко хора знаят колко интересна личност е той и с какви неща се е занимавал преди да встъпи в тази отговорна длъжност.

Володимир Зеленски е роден на 25 януари 1978г. в Днепропетровск, град Кривой рог, където прекарва първите си 4 години от живота. След това баща му получава работа в Монголия и се налага да се изместят.

След години се връщат в Украйна и Зеленски бива записан в училище, където той е безупречен ученик. Отличник е по всички предмети, а най-голям интерес има към хуманитарните науки. В свободното си време се занимава с вдигане на тежести и баскетбол, изучава английски, танцува, посещава театрална трупа и свири на пиано и китара.

Before he was President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy created and starred in a Ukrainian show about a history teacher who accidentally becomes the president after one of his rants about political corruption goes viral. pic.twitter.com/colJWXN5TZ

Той винаги е под светлината на прожекторите, участвайки във всякакви самодейни представления, които му носят куп медали, грамоти и нови приятели. Зеленски става част от международен конкурс за комедия, наречен „KVN“, когато е едва на 17 години.

През 1995 г. влиза в Киевския икономически университет, а през 2000 г. завършва право. Въпреки че Зеленски е лицензиран да практикува адвокатска дейност, кариерата му се насочва в друга посока. Още като студент се присъединява към отбор, наречен „Запорожия-Кривий Риг-Транзит“, който се състезава в „Основната лига на KVN“. През 2001 г. момчетата стават победители в националната лига, а също така печелят второ място на „Voicing KiVin“, благодарение на номера „Човек, роден да танцува“, чийто автор е самият Володимир.

След това той и неговите другари се насочват към украинската телевизия. Канал "1 + 1" им предлага да направят серия от концерти, показващи най-добрите номера на екипа.

Името на Зеленски се свързва с много предавания като кулинарното шоу „Мистър Кук“, телевизионното шоу „ Вечерният квартал “ по телевизионния канал Интер, „Боен клуб“, „Украйна, стани“, „ Вечерен Киев “ и други. През 2003г. става съосновател на Studio Kvartal 95 – продуцентска компания, която се превръща в едно от най-успешните студия в Украйна. Зеленски е артистичен директор на Studio Kvartal 95 от създаването на компанията до 2011 г., когато е назначен за генерален продуцент на украинския телевизионен канал Inter TV.

Зеленски произвежда не само сериали и развлекателни предавания, но и игрални филми, например романтичната трилогия „Любов в големия град“. Самият Зеленски също участва в тази поредица от филми - той играе един от тримата приятели, които решават да намерят истинската любов. Телевизионният водещ и продуцент също така участва в първия сезон на украинската версия на „Dancing With The Stars“.

Before becoming president, Zelensky was an actor in a comedy he created about a normal guy who elected president. Resume might normally be iffy. Comes in handy when the job is about inspiring from behind a camera. https://t.co/RryQTmXYzP