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Гръцкият петролен танкер "Скирос" е бил атакуван в Черно море до Новоросийск

Това е първият украински удар по кораб, акостирал в терминала на КТК – ключов канал за износа на казахстански суров петрол – след почти триседмично затишие

Стела Христова Стела Христова

18 август 2026, 09:31
Гръцкият петролен танкер "Скирос" е бил атакуван в Черно море до Новоросийск
Източник: iStock

У правляваният от гръцка компания петролен танкер "Скирос" от клас „Суецмакс“, с капацитет около 1 милион барела петрол, е бил атакуван в Черно море след натоварване на терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) близо до Новоросийск, предаде агенция Блумбърг, цитирана от Укринформ.

Макар че КТК да транспортира предимно казахстански петрол, въпросното количество петрол е било с руски произход. Атаката е станала в неделя в близост до терминала.

Базираната в Атина компания, регистрирана в "Екуазис" (Equasis) като управител на "Скирос", заяви, че в резултат на инцидента няма ранени или замърсяване и че собствениците на кораба са били уведомени за него. Компанията отказа да даде повече коментар.

Това е първият украински удар по кораб, акостирал в терминала на КТК – ключов канал за износа на казахстански суров петрол – след почти триседмично затишие.

По-рано този месец Украйна се съгласи да се въздържа от удари по инфраструктурата на КТК и по неруски кораби, пътуващи към морския терминал, стига тези кораби да не са обект на украински санкции и да не превозват руски товари, съобщи американски представител. Суровият петрол от Русия обикновено съставлява между 5 и 10 процента от износа на КТК, отбелязва Укринформ.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
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