Харисън Форд получи почетна "Златна палма" на кинофестивала в Кан

Х арисън Форд получи почетна "Златна палма" на кинофестивала в Кан, съобщи Франс прес. Холивудската легенда получи наградата в четвъртък вечер, преди прожекцията на новия филм от поредицата "Индиана Джоунс" - "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата".

80-year-old American actor Harrison Ford received the honorary Palme d'Or at the #Cannes Film Festival.



The award came as a surprise to him, as it was not announced in advance.



Harrison Ford arrived in Cannes for the presentation of the latest film about the adventures of… pic.twitter.com/hvLd5Bc8kh