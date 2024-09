Инфлуенсър влезе в мечешка бърлога, ето какво се случи (СНИМКИ/ВИДЕО)

И нфлуенсър влезе в мечешка бърлога, за да снима влог, но изведнъж стръвницата се върна.

(Във видеото може да научите повече за: Мечка изненада плажуващи в Калифорния)

На 13 септември Стефан Янкович от Сърбия публикува видео от интензивната си среща с мечка в Инстаграм, като написа под поста „на ръба на живота“.

The guy climbed into the bear's den and continued shooting video when the owners returned.

Two bears eventually chased the guy into a tree, but even that couldn't make Stefan Jankowicz quit making videos. pic.twitter.com/twjLuDX8WP