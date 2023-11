Индиец уби съпругата си и 2-годишната им дъщеря с кобра в спалнята

И ндиец беше арестуван за предполагаемото убийство на жена си и двегодишната си дъщеря, като пуснал отровна кобра в стаята им.

Инцидентът е станал в квартал Ганджам на Одиша в село Адхейгаон.

25-годишният мъж, идентифициран като К. Ганеш Патра, имал спор със съпругата си К. Басанти Патра, на 23 г. Те се женят през 2020 г. и имат дъщеря на име Дебасмита.

Husband 'uses a venomous COBRA to kill his wife and two-year-old daughter by releasing it into their bedroom as they slept' https://t.co/Af9ZgnukC2 pic.twitter.com/xePKhWdytX