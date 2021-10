Мъж използва кобра, за да убие жена си

М иналата седмица мъж в Индия бе осъден на двойна доживотна присъда за убийството на жена си, след като накарал кобра да я ухапе.

BBC разказва как миналата година 28-годишният Сурадж Кумар платил 7, 000 рупии (92$) за една от най-отровните змии в света. Търговията със змии в Индия е незаконна, така че Сурадж се е свързал тайно с ловец на змии.

Сурадж сложил змията в пластмасов контейнер и я отнесъл у дома.

13 дни по-късно той взел кобрата и тръгнал към дома на свекърите си, където съпругата му Утра се възстановявала от "мистериозно" ухапване от змия. Съпругата на Сурадж е била при семейството си в продължение на 52 дни, след като е претърпяла три операции на крака си. Жената е била ухапана от ориенталска отровница, отговорна за хиляди смъртни случаи в Индия.

