Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

В София ще се състои учредителната конференция на политическа партия "Алианс за права и свободи“, съобщиха от АПС пресцентър.

На 11 септември т.г. се състоя учредителна сбирка, на която беше решено създаването на нов политически проект. Той бе анонсиран пред медиите от Ахмед Доган. Имаме нов проект, днес беше учредителната сбирка, която трябва да подготви национална конференция за създаване на нов политически субект, обяви тогава той.

Поддръжниците на Ахмед Доган създават нова партия

Ще участвам в този проект, дали ще го оглавя - колегите ще решат, отговори Доган на въпрос дали ще бъде лидер на новата политическа сила.

Депутатът от парламентарната група "Алианс за права и свободи" Танер Али добави по време на пресконференцията, че ще бъдат много прецизни при подбора на хора, защото никой не е очаквал това, което се случи с партията, създадена от Ахмед Доган. Нашата партия беше открадната, но продължаваме с новости, които ще заложим в устава на базата и на опита от допуснатите грешки, разясни той. Целта, според него, е партията да бъде изчистена, да няма обременени хора.

Ще има ли нова партия около Доган: Негови поддръжници заседават в София

"Проектът е "Алианс за права и свободи", имаме регистрация на името в Европейското патентно ведомство и в Софийския градски съд, това име е запазено и започваме да работим по новия политически проект", подчерта също Танер Али.

Проектът за създаване на нова политическа формация не е въпрос на хрумване или на мимолетно желание, необходима е смислена политическа мотивация, която дава отговор на значима част от социалните очаквания, притежава управленчески капацитет да представлява избирателите си на местно и централно ниво, се казва в декларация на инициативния комитет, чийто председател е Танер Али, прочетената пред журналистите след учредителната сбирка през септември.

В края на юли Ахмед Доган обяви в политическа декларация, че започва тримесечен преходен период за създаване на нова политическа формация, която ще е приемник на историческата мисия на "Движение за права и свободи" (ДПС).