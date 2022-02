Илон Мъск сравни Джъстин Трюдо с Хитлер

М илиардерът Илон Мъск сравни канадския министър-председател Джъстин Трюдо с нацисткия лидер Адолф Хитлер в меме в социалната мрежа Twitter, критикувайки начина, по който той се справя с „Конвоя на свободата“.

Най-богатият човек в света и защитник на криптовалутите публикува меме-то в четвъртък, отговаряйки по този начин на съобщенията, че властите в Канада искат да замразят крипто портфейлите, свързани с протестите.

Изображението показва нацисткият диктатор Хитлер с текст:

„Спрете да ме сравнявате с Джъстин Трюдо... аз имах бюджет“.

Elon Musk deleted a tweet comparing Justin Trudeau to Adolf Hitler over Trudeau’s opposition to the trucker protest in Canada. I wish I could find the words to capture how disgusting this is. pic.twitter.com/YLRc5wYsgR