Чип в мозъка? Не е научна фантастика, изпитанията започват

С тартъпът на милиардера Илон Мъск за мозъчни чипове се готви за клинични изпитания с хора. Мъск, който е съосновател на компанията Neuralink*, обещава, че технологията „ще направи възможно хора с парализи да използват смартфон със съзнанието си по-бързо, отколкото човек, който използва пръстите си“.

Компанията, която

вече успешно имплантира изкуствен интелект в мозъците на макак на име Пейджър и прасе, кръстено Гертруда,

сега набира ръководители за клиничните изследвания, за да тества технологията върху хора.

„Като ръководител на клинични изпитания вие ще работите в тясно сътрудничество с някои от най-иновативните лекари и топ инжинери, както и с първите доброволци в клиничните изпитания на Neuralink“, пише в обявата.

