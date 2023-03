Илон Мъск пуска собствена марка бира (СНИМКИ)

К омпанията на Илън Мъск Tesla пусна собствен бранд бира - GigaBier, която ще се предлага на клиентите в ограничен тираж, съобщава порталът Gadget Tendency.

Бутилката GigaBier е направена в стила на Cybertruck, футуристичния електрически пикап на компанията. Продава се в кутия с три бутилки от 0,3 мл за 89 евро. Отбелязва се, че бирата е произведена в Берлин и има нотки на цитрусови плодове, бергамот и сладки плодове.

BREAKING: @Tesla GigaBier is now available for €89.



"Tesla GigaBier is designed to emulate the form of Cybertruck while honoring the 500-year tradition of German Reinheitsgebot beermaking. Enjoy this limited edition pilsner-style beer brewed in Berlin with our exclusive strain… pic.twitter.com/P4QXJJbkXW