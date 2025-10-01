Технологии

Мъск се готви да представи конкурент на "Уикипедия"

Той обяви, че неговият стартъп за изкуствен интелект xAI подготвя платформа, наречена Grokipedia

1 октомври 2025, 14:04
П редприемачът Илон Мъск се готви да представи конкурент на уеб базирана енциклопедия със свободно съдържание "Уикипедия", предаде ДПА. 

Мъск, който е собственик на социална медия X, каза, че новата услуга ще бъде „огромно подобрение“ спрямо отдавна установената онлайн енциклопедия, чиито статии се създават и редактират от доброволци.

Милиардерът от доста време обвинява "Уикипедия" в политическа пристрастност, твърдейки, че тя отразява леви възгледи, припомня ДПА. 

Илон Мъск все повече се придържа към десни позиции.

Името Grokipedia произлиза от чатбота Grok на xAI, който Мъск описва като „максимално търсещ истината“. 

Grok обаче предизвика известни противоречия през последните месеци, след като отправи антисемитски забележки, които компанията на Илон Мъск отдаде на погрешно програмиране, припомня ДПА.

Мъск Wikipedia Grokipedia
