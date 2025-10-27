Илон Мъск нарече опоненти на пакетa му за възнаграждение "корпоративни терористи"

И лон Мъск определи основни консултантски компании за инвеститори, които се противопоставят на предложения му пакет за възнаграждение на стойност близо един трилион долара, като "корпоративни терористи". Най-богатият човек в света продължава да настоява акционерите на Tesla да одобрят възнаграждението му, за което предстои гласуване следващия месец.

По време на разговора за финансовите резултати на Tesla в сряда Мъск защити размера на пакета и отправи критики към две организации - Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis, които препоръчаха на акционерите да гласуват против плана.

"ISS и Glass Lewis си нямат никаква представа", заяви Мъск, наричайки ги "корпоративни терористи".

Милиардерът обясни, че желае повече контрол върху компанията, в която е главен изпълнителен директор: "Смятам, че трябва да има достатъчно правомощия за силно влияние, но не толкова, че да не могат да ме уволнят, ако полудея", каза той, цитиран от Sky News .

Акционерите ще решат дали да увеличат дела му

Предложението, което ще бъде подложено на гласуване, предвижда увеличаване на собствения дял на Мъск в Tesla от 13 на близо 29 процента, при условие че бъдат постигнати амбициозни цели:

продажба на 12 милиона електромобила,

производство на един милион хуманоидни роботи,

пускане на един милион роботаксита.

Планът не включва заплата или бонус за Мъск, а предоставяне на акции на траншове при постигане на съответните цели, свързани с пазарния дял, приходите и оценката на компанията.

Според Tesla това е начин да се гарантира, че вниманието на Мъск остава върху компанията след значителната му ангажираност с Министерството на ефективността на управлението в администрацията на Тръмп (DOGE).

Elon Musk calls firms opposing his $1trn pay package 'corporate terrorists'.



Read more 🔗https://t.co/G0zOVbJhnT — Sky News (@SkyNews) October 23, 2025

Рекордни продажби и натиск върху печалбата

Междувременно Tesla отчете рекордни продажби на автомобили, тъй като потребители в Съединените щати побързаха да закупят електромобил преди изтичането на правителствената субсидия. Въпреки това, акциите на компанията поевтиняха с 4 процента, след като за четвърто поредно тримесечие печалбата остана под очакванията на анализаторите.

Ръководството посочи като фактори за натиска върху резултатите разходи за мита и научноизследователска дейност, както и загуба на държавна финансова подкрепа в Съединените щати. Инвеститорите също бяха обезпокоени от липсата на прогноза за производството.

Акциите на Tesla отчетоха рязък спад през първите месеци на годината, до 39 процента понижение през март, на фона на съмнения относно оценката на компанията на Уолстрийт. Въпреки това, интересът към изкуствения интелект, роботиката и технологиите за автономно управление подкрепи настроенията на пазара и книжата на дружеството са с повишение от 9 процента от началото на годината.