Любопитно

Повече протеини, по-малко калории: Ето защо трябва да включите скир в диетата си

В следващите редове ще разберем какво всъщност е скир, по какво се различава от киселото мляко и защо мнозина го определят като един от най-здравословните избори в млечния отдел

16 март 2026, 06:30
Източник: iStock/Getty Images

А ко през последните години поне веднъж сте спирали пред витрината с млечни продукти и сте се чудили какво точно представлява скирът – не сте сами. Този традиционен исландски продукт се превърна в истински фаворит за хората, които следят теглото си, стремят се към по-висок прием на протеини или просто търсят засищаща, но лека опция за закуска.

Популярността на скира обаче не е просто мимолетна мода. Зад успеха му стоят конкретни хранителни предимства. В следващите редове ще разберем какво всъщност е скир, по какво се различава от киселото мляко и защо мнозина го определят като един от най-здравословните избори в млечния отдел.

Източник: istock
  • Какво представлява скирът?

Скирът произхожда от Исландия, където е част от менюто на местните жители от над хиляда години. Въпреки че често се класифицира като вид кисело мляко, технически той е прясно сирене, получено чрез ферментация на обезмаслено мляко с добавяне на специфични бактериални култури. В ежедневието обаче се консумира и използва по абсолютно същия начин като киселото мляко.

Текстурата му е гъста и кремообразна, наподобяваща гръцкия йогурт, но вкусът му е по-мек и свеж. Традиционно се произвежда от обезмаслено мляко, което го прави продукт с изключително ниско съдържание на мазнини и впечатляващо количество протеини.

  • Богат източник на протеини

Една от основните причини за глобалния успех на скира е високото му протеиново съдържание. Той съдържа средно между 10 и 12 грама протеин на 100 грама продукт, което го прави отлична добавка към сутрешната закуска, идеално средство за възстановяване след тренировка или засищащо хапване, което поддържа енергията за по-дълго.

Протеините са от ключово значение за изграждането и поддържането на мускулната маса, както и за чувството за ситост. Именно затова скирът е ценен съюзник в контролирането на апетита и поддържането на здравословно тегло.

Източник: iStock/Getty Images
  • Минимум мазнини и калории

Тъй като се прави предимно от обезмаслено мляко, скирът е с много ниско съдържание на мазнини. Това го превръща в нискокалорична, но същевременно хранителна опция – перфектната комбинация за всеки, който иска да намали калорийния прием, без да изпитва постоянен глад.

Разбира се, важно е да обръщате внимание на етикетите. Ароматизираните варианти често съдържат добавена захар. Ако искате да извлечете максимални ползи, изберете натурален скир и добавете към него пресни плодове, ядки или малко мед.

  • Ползи за храносмилането и имунитета

Като ферментирал млечен продукт, скирът е зареден с полезни бактериални култури (пробиотици), които допринасят за баланса на чревната микрофлора. Здравата храносмилателна система е пряко свързана с по-силен имунитет и дори с по-добро общо настроение.

Освен това продуктът е естествен източник на калций, жизненоважен за здравето на костите и зъбите, както и на витамин B12, който е от съществено значение за нервната система и образуването на червени кръвни телца.

  • Подходящ ли е за всеки?

Макар да е изключително полезен, скирът все пак е млечен продукт, което означава, че съдържа лактоза (макар и в по-малки количества спрямо обикновеното прясно мляко). Хората с лактозна непоносимост трябва да се насочат към безлактозни алтернативи или внимателно да проследят реакцията на организма си към по-малки порции. За повечето хора обаче скирът е напълно безопасен и здравословен избор като част от балансираното хранене.

  • Как да го включим в менюто си?

Скирът е невероятно универсален продукт. Можете да го консумирате чисто с гранола и плодове, да го използвате като основа за смутита, да го добавяте към овесени ядки или да го превърнете в здравословна база за сосове и дипове. Благодарение на гъстата си консистенция, той е чудесен заместител на заквасената сметана в много рецепти.

В заключение, скирът не е поредният маркетингов трик от социалните мрежи. Това е традиционен, богат на нутриенти продукт, който предлага високо качество на протеините и редица здравословни ползи. Ако търсите лесен начин да се храните по-добре, скирът определено заслужава постоянно място във вашия хладилник.

Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

