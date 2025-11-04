Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

И гра на влияние завладява Къщата на Big Brother по време на седмичната мисия на съквартирантите. Всеки един от тях може да сподели кого ще номинира на един човек, посочен от Big Brother, без това да нарушава правилата. Социалната игра е определяща за достигането до края на експеримента, а успехът в нея е свързан с доверие. Новото изпитание ще провери именно това - способността на участниците да се доверяват, да пазят тайни и да влияят върху поведението на другите. Кои от тях ще успеят да се възползват от влиянието, което имат, за да наклонят везните в своя полза и колко от тях ще бъдат откровени за истинските си намерения по време на последните номинации?

Big Brother определи юристът Валентин да споделя своите номинации с монтьорката Лена. Тя от своя страна може да разкаже на Ебру. Сияна има възможност да разкрие стратегията си пред Стоянов, а Ебру може да каже за кого ще гласува на Елена. Стефан ще споделя с Давид, а Давид - със Сияна. Елена има право да разкрие желанията си на Стефан, а Стоянов - на Валентин. Информацията тече само в една посока и участниците нямат право да разкриват какво им е споделил техният довереник. Готови ли са съквартирантите за тази на пръв поглед лесна игра, която може да се превърне в опасен развален телефон?

Зрителите на NOVA имат ключова роля в последните номинации за сезона. Те ще определят кой да бъде “бомбата” в Къщата чрез гласуване в приложението на NOVA PLAY. Този човек ще получи специална задача от Big Brother и ще има много важна роля. Какво споделиха Иван и Калин, който напуснаха вълнуващото приключение по време на съботния лайв - вижте в епизодите на официалния подкаст “Голямата сестра”.

Не пропускайте Big Brother във вторник от 22:00 ч. само по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.