"Игра на тронове" се завръща с Джон Сноу

А мериканската стрийминг услуга HBO планира да пусне продължение на телевизионния сериал "Игра на тронове" (Game of Thrones, 2011-2019), което ще бъде изцяло посветено на героя му Джон Сноу. Това съобщи „Холивуд Рипортър“.

Очаква се Кит Харингтън, който е номиниран два пъти за "Еми" за ролята си на Джон Сноу, да участва в проекта.

