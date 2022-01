Питър Динклидж: Новият "Снежанка и седемте джуджета" е назадничав

"Дисни" отговори на критиките за предстоящия игрален римейк на класическата анимация "Снежанка и седемте джуджета", отправени от актьора Питър Динклидж ("Игра на тронове"), съобщиха Ройтерс и Би Би Си.

Динклидж заяви, че римейкът на анимационния филм от 1937 г., базиран на едноименната приказка от Братя Грим, е "назадничав".

Disney has responded to Peter Dinklage's comments about the dwarfs in the live-action #SnowWhite:



"We are taking a different approach with these seven characters and have been consulting with members of the dwarfism community" https://t.co/LWSnNHip1o pic.twitter.com/5haK9pBt9q