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Япония постави исторически рекорд: Над 100 000 души в страната са на възраст над 100 години

Броят на столетниците в страната на изгряващото слънце е толкова голям, че вече не може да се събере на най-големия ѝ стадион

17 септември 2026, 16:04
Япония постави исторически рекорд: Над 100 000 души в страната са на възраст над 100 години
Източник: iStock

А ко искате да съберете на едно място всички хора над 100-годишна възраст в Япония, ще ви трябва пространство, по-голямо от Международния стадион в Йокохама - най-голямото спортно съоръжение в страната.

За първи път в историята си Япония вече има над 100 000 столетници, според последните данни на японското Министерство на здравеопазването, труда и социалните грижи. Страната е дом на общо 107 677 души, навършили 100 или повече години - ръст с почти 8000 души спрямо изминалата 2025 г.

За сравнение, през далечната 1963 г. столетниците в Япония са били едва 153-ма, а границата от 50 000 бе премината за първи път през 2012 г.

Жените - категорични шампиони по дълголетие

Абсолютното мнозинство в този ексклузивен клуб са дами:

  • Жени: 94 298 (87,6%)
  • Мъже: 13 379 (12,4%)

Макар че е добре известно, че жените имат по-висока продължителност на живота от мъжете, в дълбока старост тази ножица се разтваря още повече. За сравнение, САЩ разполагат с около 101 000 столетници, но населението на Щатите е близо 2,7 пъти по-голямо от това на Япония.

Каква е тайната на японското дълголетие?

Средната продължителност на живота в Япония е 84,5 години, според Световната здравна организация. Макар страни като Монако и Сан Марино да водят класациите, Япония остава в топ 5 от десетилетия. Тайната на успеха се крие в няколко основни фактора:

  • Меню, богато на риба и зеленчуци: Традиционната японска кухня залага на пресни морски дарове, зеленчуци, соя, морски водорасли и зелен чай, като млечните продукти и преработените храни са минимални. Това води до драстично по-ниски нива на рак и сърдечносъдови заболявания.
  • Физическа активност: Статистиката показва, че близо половината от японците над 50-годишна възраст ходят пеш поне по 30 минути всеки ден, а 17,5% вървят по над един час.
  • Силни социални връзки и традиции: Самотата в старостта е доказан рисков фактор за здравето, понякога по-опасен от пушенето. На остров Окинава съществува традицията „моаи“ - малки групи от приятели, създадени още в детството, които се подкрепят емоционално и финансово през целия си живот.
  • Отлично здравеопазване: Япония разполага с една от най-добрите здравни системи в света с универсален достъп до медицина и силна общностна подкрепа.

Неясно бъдеще за следващите поколения

Макар днешните столетници да берат плодовете на десетилетия наред здравословен начин на живот и икономически възход, учените предупреждават, че тенденцията може да се обърне. Проучване, публикувано в Scientific Reports, показва, че качеството на живот, свързано със здравето в Япония, бележи спад през последните години след пандемията.

Икономическите затруднения и промяната в хранителните навици на младите (повече преработени храни) повдигат въпроса дали родените днес бебета ще успеят да достигнат същия впечатляващ рекорд.

Източник: iflscience    
Япония Дълголетие Столетници Продължителност на живота Здравословно хранене Японска кухня Физическа активност Социални връзки Здравеопазване Окинава
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