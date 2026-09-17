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„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев

Рекордът е изисквал изключителна концентрация и прецизност, особено при кацанията в тясна 20-метрова зона

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 16:17
„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев
Източник: БТА

Б ългарският авиатор Николай Калайджиев постави световен рекорд, признат от „Гинес“. Той извърши 1021 излитания и кацания на летището в Горна Оряховица за 14 часа и 28 минути, като всеки полет е бил по кръга преди кацане. Рекордът е изисквал изключителна концентрация и прецизност, особено при кацанията в тясна 20-метрова зона и последващото незабавно излитане, съобщи Калайджиев във Фейсбук, споделяйки снимка на грамотата за рекорда.

По думите на Калайджиев постижението е резултат от денонощната работа на целия екип. Важна част от начинанието е било пълното видеодокументиране. Той припомня, че досега американски пилот е държал рекорд от 442 излитания и кацания за 23 часа.

Източник: БТА

Представители на американска космическа компания са присъствали специално, за да наблюдават постижението, останали са впечатлени и са изразили надежда за бъдещо сътрудничество, включително по космически проекти.

Български пилот подобри световен рекорд

Калайджиев е военен пилот и състезател по висш пилотаж. Целта му беше да постави нов световен рекорд с 1000 излитания и кацания в рамките на 15 астрономически часа, като официалният опит се проведе пред специална съдийска комисия на „Гинес“. Заради огромното натоварване и високата температура в кабината, до близо 50 градуса, след приземяванията за зареждане той влизаше в ледена вана, за да охлади тялото си, и отново се връщаше в самолета.

Източник: БТА

Пилотът е петкратен световен рекордьор на Международната федерация по въздушни спортове. Лицензиран е за гражданска авиация и за девет години е извършил 680 кацания, преди поставянето на рекорда.

Весо Овчаров за полета към световния рекорд (ВИДЕО)

Поставянето на рекорда привлече много посетители в Горна Оряховица, където бяха представени авиационни и дрон технологии, образователни инициативи и български космически храни, чието производство е възстановено преди пет години.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Николай Калайджиев Световен рекорд на Гинес Авиация
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