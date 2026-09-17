Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

Бившият собственик на хижа „Петрохан“, известен като Бай Фидос, разказа подробности за продажбата на имота на групата, свързана с Ивайло Калушев. Според неговите думи, цитирани от 24 Часа, поведението на купувачите от самото начало е било необичайно, а впоследствие достъпът до хижата е бил напълно ограничен.
(Във видеото: Продължава разследването за финансирането на хижа „Петрохан”)
Бай Фидос, баща на бившата депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова, е продал хижата за 96 000 лева на групата на Калушев.
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„Спазарихме се за 96 000 лева и той и мъжете с него започнаха да оглеждат стаите и да ги снимат, щракаха наред... Веднага разбрах, че са особени хора“, разказва той. По думите му, Ивайло Калушев е дошъл с момче на 11-13 години, което се представило като син на лидера на групата.
При последното си посещение в имота, който е стопанисвал 13 години, на Бай Фидос му е било заповядано да си събере багажа бързо. Той твърди, че са му отказали помощ с превоза и дори достъп до тоалетната под предлог, че „не може да се влиза и да не се гледа“. „Тогава момчето се доближи до мен и ми каза: „Видя ли какви хора са. Това навежда на мисълта, че нещо се крие“, спомня си бившият собственик, който видял и натрупани кашони с камери в столовата.
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Според информация, публикувана в 24 Часа, в Монтана се говори, че групата, представяща се като част от „Националната агенция за контрол на защитени територии“, е имала и друга дейност. Сред местните се твърди, че те са помагали на полицията, предоставяйки данни за трафик на хора и модерно оборудване във време, когато МВР е било с ограничени ресурси.
Въпреки това, поведението им спрямо туристите е било коренно различно. Запалени планинари са се оплаквали, че са били заплашвани и предупреждавани да не минават в района. Поставени са били и надписи „Стреля се без предупреждение“. Това е в пълен контраст с времето, когато хижата е била собственост на Фидос и е била отворена денонощно за туристи и ученически лагери.
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Бай Фидос споделя, че с много усилия е успял да извоюва две звезди за туристическата хижа от тогавашния министър на туризма. Той също така отрича да е знаел за съществуването на тунел, като казва: „Познавам хижата много добре... мазето го бях изчистил“. Учудва го и поставянето на слънчеви панели, при положение че хижата е разполагала със 100 киловата електрическа енергия.
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В края на разказа си той изразява съболезнования към близките на жертвите. „Жал ми е за това момче Николай, което е убито и за самоубилите се млади мъже. Това е голяма трагедия, поднасям съболезнования на близките им“, казва Бай Фидос.