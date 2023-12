Япония откри най-големия експериментален ядрен реактор

Н ай-големият в света експериментален реактор за ядрен синтез беше открит в Япония в петък. Технологията е в начален стадий, но e смятана от някои за отговор на бъдещите енергийни нужди на човечеството.

Ядреният синтез се различава от деленето - техниката, използвана в момента в атомните електроцентрали, чрез сливане на две атомни ядра вместо разделяне на едно.

Целта на реактора JT-60SA е да проучи осъществимостта на термоядрения синтез като безопасен, широкомащабен и свободен от въглерод източник на чиста енергия - с повече генерирана енергия, отколкото се влага в производството й.

Шестетажният реактор, разположена в хангар в Нака северно от Токио, се състои от съд "токамак" с формата на поничка, който съдържа завихряща се плазма, нагрята до 200 милиона градуса по Целзий.

Това е съвместен проект между Европейския съюз и Япония и е предшественик на големия си брат във Франция, изграждащия се Международен термоядрен експериментален реактор (ITER).

Крайната цел и на двата проекта е да се принудят водородните ядра вътре да се слеят в един по-тежък елемент, хелий, освобождавайки енергия под формата на светлина и топлина и имитирайки процеса, който протича вътре в Слънцето.

Изследователите от ITER, който е надвишил бюджета си, изостава от графика и е изправен пред големи технически проблеми, се надяват да постигнат светия граал на технологията за ядрен синтез, нетната енергия.

