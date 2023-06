Яхтата на Саддам Хюсеин: от най-луксозното бижу в морето до останки, използвани за пикник

В Басра, Ирак

По течението на река Шат ал-Араб в град Басра, Ирак, лежи полупотопена мега яхта. Покрай нея минават други кораби, случва се рибари или туристи да се катерят по нея. Няма значение, че корпусът е покрит с ръжда, важна е историята на тази лодка. Името й всъщност е „Ал Мансур“ и е принадлежала на бившия иракски президент Саддам Хюсеин.

saddam hussein’s capsized yacht… now a picnic spot for iraqi fisherman kinda poetic pic.twitter.com/VnZvABvrEt

Доставена през 1983 г

Това е 120-метрова мега яхта, предназначена за океански пътешествия. Построена от бившата корабостроителница Wärtsila във Финландия, тя била доставена през 1983 г.

По нареждане на Саддам Хюсеин

През 2003 г., няколко седмици преди американската инвазия, самият Саддам наредил яхтата да бъде преместена на пристанището в Басра, за да я предпази от възможните атаки.

Saddam Hussein’s mega yacht: Pictures show life of luxury as boat turned into hotel | World | News https://t.co/sUwsEWykta pic.twitter.com/XR1w6saaIX

Бомбардировката

Това обаче не помогнало, тъй като „Ал Мансур“ била тежко бомбардирана по време на нападението на 27 март 2003 г. Оттогава яхтата бавно започнала да се преобръща настрани.

Бижу на времето си

Символ на богатството и властта на Саддам, „Ал Мансур“ била революционен плавателен съд по отношение на технологията и стила си. Била проектирана според личните предпочитания на президента и разкошно декорирана с мрамор, екзотична дървесина, сребърни и златни елементи. Според датския дизайнер Кнуд Хансен тя можела да побере до 32 пътници и на нея имало площадка за хеликоптер.

Inside Saddam Hussein's mega yacht: Pictures show life of luxury as boat turned into hotel THE NEWS - GROUP OF WORLD - https://t.co/Tn3D6qyG8x pic.twitter.com/XnefkxmgA0