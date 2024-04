Хвърлиха предмет по Ники Минаж по време на концерт (ВИДЕО)

И звестната рапърка Оника Таня Марадж, популярна под псевдонима Ники Минаж, беше замерена с предмет по време на концерта ѝ в Детройт. Това съобщава TMZ.

Nicki Minaj will not stand for objects being thrown at her -- giving one concertgoer a taste of their own medicine. Watch the footage 👉 https://t.co/75xae2Djgu pic.twitter.com/a37QcD8ypt

Отбелязва се, че когато изпълнителката започнала изпълнението си на песента "Starships", един от зрителите в залата се опитал да уцели лицето на певицата с розов предмет. Изпълнителката вдигнала полетялото към нея нещо от сцената и с всичка сила го хвърлила обратно в тълпата.

When are people gonna stop throwing objects on stage? 🤔😤 So many musicians have been dealing with flying projectiles while performing and Nicki Minaj was almost a victim over this weekend during her show in Detroit 🫣🙏 #NickiMinaj #tmz pic.twitter.com/QsIseUJcNd