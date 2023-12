Хотел „Риц“ в Париж намери изгубен диамантен пръстен в прахосмукачка

И згубихте много скъп диамантен пръстен? Първо проверите в прахосмукачката! Така постъпиха служителите на луксозния хотел „Риц“ в Париж - и извадиха късмет, съобщава Асошиейтед прес.

Lost a very expensive diamond ring? Try checking the vacuum cleaner. That's what employees of Paris' luxury Ritz hotel did — and got lucky.https://t.co/2wNQlnNljq pic.twitter.com/1bJyUeQAyi