Хората се отричат от индустрията, обещаваща благополучие

В сички сме чували екстравагантните съвети на звездите за поддържане на перфектна визия.

Гуинет Полтроу изтъква ползите от поставянето на нефритено яйце във влагалището. Деми Мур и Миранда Кер се кълнат в ползите от „терапията с пиявици“. Ким Кардашиян е инжектирала собствената си кръв за сияен вид на кожата.

Примерите са безброй и демонстрират какво причинява комбинацията от неограничен ресурс и маниакално преследване на съвършенство.

В последните две десетилетия все повече обикновени жени и мъже започнаха да се интересуват от индустрията, обещаваща благополучие.

Звезди като Гуинет Поутроу и Джесика Алба съградиха империи, които промотират перфектно здраве. Рита Рафаел е американска журналистка, която дълги е години е запленена от уелнес индустрията.

Oscar-winning actress, Gwyneth Paltrow launched her wellness and lifestyle brand Goop in 2008. The newsletter was received with mixed reviews. Paltrow talks to @thattracysmith about having the tools to deal with criticism that comes her way and more. https://t.co/CpP0NqsryZ pic.twitter.com/q9sBoNBBa4 — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) September 23, 2022

"Никога не съм харесвала екстремните предложения като дълъг лечебен глад или внезапно пътуване до джунглата, но приемах на драго сърце много от масовите препоръки", споделя тя.

Сега осъзнава, че е била толкова въвлечена в този начин на живот, защото...е бил навсякъде.

"Чисто хранене, добавки, био продукти - тази философия беше в социалните мрежи, по телевизията, всички говореха за това. Вече не ставаше въпрос само за продукти, а за философия. Неслучайно Гуинет Поутроу създаде нещо като секта, а самата тя се обяви за "уелнес гуру". В момента просто искам да мисля самостоятелно", казва Рита Рафаел

Нещо повече, влечението на Рита към благополучие, започва да вреди на здравето ѝ. Всяка неделя тя посещава физическа тренировка, която включва госпъл пеене и пречистване.

#Advertisement feature presented by @Global_GWI

Wellness journalist, Rina Raphael, has had enough of wellness fads. Click below to learn more about some science-based wellness practices 👇 💆#InPursuitOfWellness @rrrins — BBC StoryWorks (@BBCStoryWorks) January 13, 2023

Сеансите са толкова интензивни, че младата жена се усеща нестабилна след тях.

Когато баща ѝ умира, започва да се пита дали религиозният уклон на заниманията е приемлив за нея.

Чувства се параноична и неуверена, тъкмо обратното на онова към което се стреми.

"Искам да кажа на всички да не се поддават на моди и тенденции. Понякога, това може да ни навреди", заявява журналистиката. "Аз съм човек с критично мислене, но се заблудих."

For a decade now, ‘wellness’ has been everywhere. So, is everyone feeling good?



For my latest @Independent piece, I speak to Rina Raphael (@rrrins) about her new book Gospel of Wellness, and ask why so many wellness devotees are slipping into paranoiahttps://t.co/QlU8EM4qAv — Eloise Hendy (@EloiseHendy) January 18, 2023

Други посещавали неделния курс, описват преживяването на "пречистващо" и "основополагащо" в живота им.

Рита Рафаел написва книга, за да опише последиците от пристрастеността си към здравословния начин на живот. Тя разказва как се е вманиачила в това всичко да бъде екологично чисто. "Четях етикетите по сто пъти. Ако върху лицето ми попаднеше крем с парабени, буквално можех да полудея."

За щастие, според скорошни проучвания, младите поколения са все по-критични към тази индустрия.