Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

К афенетата по света все по-често следват глобалните тенденции от социалните мрежи, като в менюто им се появяват все по-нестандартни напитки и десерти. От 1996 г., когато в Бенгалуру отваря първото кафе от веригата Café Coffee Day, кафе културата в страната се развива бързо и се превръща в цяла индустрия.

Днес кафенетата предлагат всичко, от десерти, които клиентите сами си „сглобяват“, до студиа за рисуване с кафе, както и т.нар. котешки и кучешки кафенета. Менютата обаче все по-често се определят от тенденциите в социалните мрежи, а не от традиционните вкусове.

Една от най-новите и популярни тенденции е Ube кафето, напитка с характерен лилав цвят, която се появи в менюто на множество заведения през последната година.

Какво е Ube/"Убе"?

Ube, известно още като лилав ямс, е част от филипинската кухня. Това е естествено сладък кореноплоден зеленчук, отличаващ се с наситен лилав цвят, земен вкус и кремообразна текстура.

Традиционно Ube се използва в десерти като торти, сладоледи и други сладки изделия. В последно време обаче той намира място и в кафе напитки, където се добавя не само за цвят, но и за вкус, създавайки пастелно лилави лате напитки и кремообразни студени кафета.

Полезно ли е Ube за здравето?

Според данни, цитирани от Healthline, Ube е богат на въглехидрати, калий и витамин C. Освен това съдържа антиоксиданти и растителни съединения като антоцианини, които могат да подпомогнат намаляването на кръвното налягане и възпаленията.

Флавоноидите в Ube също могат да помогнат за регулиране на кръвната захар при хора с диабет тип 2 и да допринесат за по-добро здраве на храносмилателната система.

Полезно ли е Ube кафе на практика?

Въпреки потенциалните ползи на самия зеленчук, кафените версии на Ube напитките често съдържат добавена захар, сиропи и сметана. Това значително променя хранителния профил на напитката и я прави не по-здравословна от обикновеното кафе.

Освен това, макар Ube сам по себе си да може да бъде подходящ за хора с диабет, добавените съставки в кафе вариантите могат да доведат до обратен ефект.

Експертите съветват да се предпочитат варианти с по-ниско съдържание на захар и по-естествени съставки.

Ube кафето може да бъде интересна и модерна напитка, но не бива да се възприема като здравословна алтернатива на традиционното кафе. Една чаша от време на време не е проблем, но ежедневната консумация е добре да бъде съобразена със състава и количеството захар.