Горещо или ледено кафе - голямата истина за температурата

Л еденото кафе става особено популярно през лятото, но наистина ли е по-здравословно от класическото горещо кафе? Отговорът може да изненада тези, които разчитат само на това как се усеща, според Health .

Коя напитка дава повече енергия

Горещото кафе и леденото кафе могат да съдържат различни нива на кофеин. Това зависи от много фактори, включително вида на зърната, размера на смилането, времето за приготвяне и метода на приготвяне.

Леденото кафе обикновено се приготвя горещо и след това се охлажда с лед, така че може да съдържа малко по-малко кофеин поради разреждане.

Въпреки че кофеинът със сигурност влияе върху енергийните нива, температурата също може да играе роля в това колко енергизираща е напитката. Леденото кафе може да се усеща по-освежаващо, докато горещото кафе сутрин може да създаде по-силно чувство за бодрост.

Сметаната и ароматизантите с високо съдържание на добавена захар могат бързо да повишат нивата на кръвната захар, но впоследствие могат да доведат до бърз срив.

Къде има повече антиоксиданти

Кафето е добре известно като богат източник на антиоксиданти, като полифеноли (например кверцетин) и флавоноиди, които могат да помогнат за намаляване на възпалението и да осигурят невропротективни, кардиопротективни и имунни ползи за здравето.

Горещото може да извлече малко повече антиоксиданти от утайката от кафе, отколкото студеното, включително съединения като хлорогенови киселини.

Какво е по-добре за стомаха

Кафето е естествено киселинно, което може да причини дискомфорт при хора с киселинен рефлукс, известен още като гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).

Симптомите, свързани с кафето, варират значително при различните хора. Леденото кафе обикновено се счита за по-меко и по-лесно за стомаха.

Как да изберете правилното кафе за себе си

Горещото кафе може да съдържа малко по-високи нива на антиоксиданти, докато леденото кафе често се възприема като по-меко и по-малко киселинно.

Топлите напитки могат да се почувстват по-комфортни и да подпомогнат храносмилането, докато студените са по-освежаващи и хидратиращи, особено през лятото.