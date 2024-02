Хенри Кавил: Не виждам смисъл от секс сцените във филмите

Х енри Кавил сподели, че не харесва сексуалните сцени в киното и телевизията, и постави под въпрос необходимостта от тях, твърдейки, че понякога е по-добре зрителите да използват "човешкото си въображение", съобщи IGN.

По време на интервю за подкаста "Happy Sad Confused" на Джош Хоровиц, Кавил призна, че "не е фен" на заснемането на интимни сцени и не "разбира" защо те се появяват толкова често, въпреки че признава, че има някои обстоятелства, при които те могат да добавят стойност към разказа.

"Не ги разбирам - не съм им фен", твърди Кавил за секс сцените. "Има обстоятелства, при които подобна сцена всъщност е от полза за филма, а не само за публиката, но мисля, че понякога в наши дни се прекалява с тях“, добави той.

„Това е, когато имаш чувството, че си казваш: "Това наистина ли е необходимо, или просто хората са с по-малко дрехи?" - продължи той. "И тогава започваш да се чувстваш по-неудобно и си мислиш: "Тук няма представление. Няма произведение, което да се пренесе в останалата част на филма.“"

