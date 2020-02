Пласидо Доминго се извини на жените, обвинили го в сексуален тормоз

П ласидо Доминго се извини на жените, които го обвиниха в сексуален тормоз, пишат от Би Би Си.

Общо 20 жени казаха, че Доминго ги е тормозил и си е позволявал неприлично поведение спрямо тях. Певецът отрече всички твърдения.

"I accept full responsibility for my actions, and I have grown from this experience" https://t.co/SxeRQTgDjC