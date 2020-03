Хари и Меган обявиха: нямат нужда от помощ от правителството на САЩ

П ринц Хари и съпругата му Меган нямат намерение да искат от американското правителство помощ за разходите си за охрана.

Това обяви двойката в изявление, след като американският президент Доналд Тръмп предупреди в Туитър, че САЩ няма да плащат за охраната на херцозите на Съсекс.

Британският вестник "Сън" писа миналата седмица, че принц Хари и съпругата му Меган са отпътували от Канада за Лос Анджелис и ще се установят там.

През последните няколко месеца те пребиваваха основно на Ванкувър айлънд в Канада.

Американският президент написа в неделя в Туитър, че "сега, след като са напуснали Канада и са заминали за САЩ, те няма да плащат за охраната им. Те трябва да плащат!".

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!