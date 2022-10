Гръм в рая: Пред развод ли са Дейвид и Виктория Бекъм?

В иктория Бекъм предизвика слухове за развод миналия месец, когато феновете забелязаха, че тя е премахнала една от татуировките си с инициалите на съпруга си Дейвид Бекъм от китката си, пише PageSix.

Бившата спайска проговори по темата по време на интервюто си в шоуто „Today“ в четвъртък.

VICTORIA BECKHAM quells divorce speculations as she explains why she removed DAVID BECKHAM tattoo https://t.co/nDC8R5GiH7