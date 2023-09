Гримове от древността: Нови археологически находки в Турция

А рхеолози в древния град Айзаной в Западна Турция откриха останки от козметични продукти, включително бижута и гримове, използвани от римлянките преди повече от 2 000 години, предаде Анадолската агенция (АА).

Айзаной е известен със своя добре запазен храм на Зевс, който е включен в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО през 2012 г.

Гьокхан Джошкун, археолог в университета в Думлупънар и ръководител на разкопките, каза че по-голямата част от работата е извършена на агората източно от храма на Зевс.

Джошкун добави, че неговият екип е достигнал до древните магазини. „Нашата работа не се ограничава единствено до вътрешността на магазините, а се разширява и около тях“, каза още Джошкун.

По време на разкопките екипът откри различни надписи, които разказват за създаването и функционирането на древните магазини, хвърляйки светлина върху търговската и социална структура на града.

„Установихме, че мястото, което открихме, е магазин, в който са се продавали козметични продукти, включително парфюми, бижута и гримове. По време на разкопките се натъкнахме на огромен брой парфюмени бутилки. Сред тях открихме и бижута, както и мъниста, които вероятно са били част от фиби за коса и огърлици“, каза Джошкун. Той потвърди, че останките наистина са част от гримове, които римлянките са използвали.

„Едно от най-изненадващите открития беше, че останките от пигменти за грим, подобни на руж и сенки за очи, много приличат на козметичните продукти, използвани днес. Разбира се, повечето находки не са особено запазени, но успяхме да открием и цели парчета“.

„Ружът и сенките за очи в Римската империя често са били поставяни в черупки от стриди“, отбеляза Джошкун, добавяйки: „Открихме и голям брой черупки от стриди в магазина, който изследваме“.

Преобладаващите цветове на пигментите са червено и розово, като са открити общо 10 различни нюанса.

