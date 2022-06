Елизабет II честити първия рожден ден на Лилибет, дъщерята на Меган и Хари

Б ританското кралско семейство отпразнува първия рожден ден на Лилибет, дъщеричката на Хари и съпругата му Меган, съобщават британски издания, цитирани от БТА.

По този повод кралица Елизабет Втора,

принц Чарлз, съпругата му Камила, принц Уилям и съпругата му Кейт пожелаха на четвърти юни честит рожден ден на Лилибет в Twitter.

"Желая на Лилибет много щастлив първи рожден ден", написа кралицата в официалния си акаунт в Twitter.

🎈Wishing Lilibet a very Happy 1st Birthday!

Същото пожелаха Кейт и Уилям, както и Чарлз и Камила.

Wishing a very happy birthday to Lilibet, turning one today! 🎈