Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Н ационалният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра на Световното първенство по волейбол за мъже.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На осминафиналите следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория тим от Група "D". Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, то "трикольорите" ще срещнат именно кубинците в директните елиминации.

#Philippines2025 🇧🇬 BULGARIA ON TOP!



A straight-set win (3-0) over Chile seals the deal — Bulgaria qualify for the Round of 16 as first in their group 💥🔥



Watch the LIVE on VBTV 📺 https://t.co/eNNv78ifzJ#MWCH #Volleyball #ElectrifyingPhilippines pic.twitter.com/bltFkzJyUT — Volleyball World (@volleyballworld) September 17, 2025

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения.

България започна в титулярния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Началото на мача бе с размяна на точки. В средата на гейма тимът на Бленджини взе преднина от 3-4 точки, която само успя да увеличи до края. Алекс Николов се отличи с атака и ас от сервис, след които резултатът стана 21:16. България стигна до седем геймбола при 24:17, когато Илия Петков затрудни със сервиса си чилийците и след успешна тройна блокада тимът затвори първата част.

Във втория гейм България взе аванс още при 4:1. Съперникът обаче не се отказа и намали изоставането си само до точка - 8:9. В тези минути вече основният реализатор на състава - Алекс Николов, направи двуцифрен брой точки - 10. По-големият от братята Николови пусна остро топката зад блокада за 13:9, което предизвика селекционерът на Чили Даниел Неямкин да вземе прекъсване, за да накъса ритъма на игра. След блокада на Илия Петков преднината на родния тим стигна до 16:11. Ас на Аспарух Аспарухов доведе до 18:11, което предизвика ново прекъсване на чилийците, а треньорът на съперника даде указания на много висок тон на играчите си. Симеон Николов реши да атакува, вместо да вдига топката, и изненада противника за 22:12, като след това при контраатака отново Мони Николов реализира поредна точка. Алекс Николов направи още един ас, а Чили - неуспешна видео проверка за докосване на блока, което донесе успеха на България и във втората част с убедителното 25:12.

Третата част също започна отлично за тима на Бленджини със серия от сервиси на Алекс Николов и бързо 6:2. Симеон Николов също направи ас за 9:4, което доведе до поредно прекъсване за Неямкин. При 14:8 в игра за българския тим се появи и диагоналът Венислав Антов. След атака през центъра на капитана Алекс Грозданов резултатът стана 19:10, като последва ас на Симеон Николов.

В игра влязоха вторият разпределител Стоил Палев и резервният либеро Симеон Добрев. България завърши мача с почти изцяло втори тим, като не паркета бяха още Борис Начев, Рукси Желев, а Антов реализира две поредни точки. Последната дойде отново от Алекс Николов, който стреля по блокада и в аут за 25:12.

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България и в мача - 17 точки, 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса. Основният ни реализатор има вече 71 точки от трите мача в групата, като е лидер по този показател в турнира до момента. Мартин Атанасов завърши с 12 точки, Аспарух Аспарухов - с 10, а Симеон Николов и Алекс Грозданов - с по 7. За Чили по 7 точки реализираха Висенте Парагире и Висенте Валенсуела.