Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

17 септември 2025, 11:46
Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване
Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт
17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София
Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън

Оказва се, че бактериите в тялото ви може да са ключът към добрия сън
Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"
Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век

Професор лорд Мартин Рийс: Технологиите носят екзистенциални заплахи през 21. век
Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в "Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята
Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Поп-фолк певицата Анелия разкри защо е приключила последната ѝ връзка

Н ационалният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра на Световното първенство по волейбол за мъже.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На осминафиналите следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория тим от Група "D". Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, то "трикольорите" ще срещнат именно кубинците в директните елиминации. 

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения. 

България започна в титулярния си състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Началото на мача бе с размяна на точки. В средата на гейма тимът на Бленджини взе преднина от 3-4 точки, която само успя да увеличи до края. Алекс Николов се отличи с атака и ас от сервис, след които резултатът стана 21:16. България стигна до седем геймбола при 24:17, когато Илия Петков затрудни със сервиса си чилийците и след успешна тройна блокада тимът затвори първата част.

Във втория гейм България взе аванс още при 4:1. Съперникът обаче не се отказа и намали изоставането си само до точка - 8:9. В тези минути вече основният реализатор на състава - Алекс Николов, направи двуцифрен брой точки - 10. По-големият от братята Николови пусна остро топката зад блокада за 13:9, което предизвика селекционерът на Чили Даниел Неямкин да вземе прекъсване, за да накъса ритъма на игра. След блокада на Илия Петков преднината на родния тим стигна до 16:11. Ас на Аспарух Аспарухов доведе до 18:11, което предизвика ново прекъсване на чилийците, а треньорът на съперника даде указания на много висок тон на играчите си. Симеон Николов реши да атакува, вместо да вдига топката, и изненада противника за 22:12, като след това при контраатака отново Мони Николов реализира поредна точка. Алекс Николов направи още един ас, а Чили - неуспешна видео проверка за докосване на блока, което донесе успеха на България и във втората част с убедителното 25:12.

Третата част също започна отлично за тима на Бленджини със серия от сервиси на Алекс Николов и бързо 6:2. Симеон Николов също направи ас за 9:4, което доведе до поредно прекъсване за Неямкин. При 14:8 в игра за българския тим се появи и диагоналът Венислав Антов. След атака през центъра на капитана Алекс Грозданов резултатът стана 19:10, като последва ас на Симеон Николов. 

В игра влязоха вторият разпределител Стоил Палев и резервният либеро Симеон Добрев. България завърши мача с почти изцяло втори тим, като не паркета бяха още Борис Начев, Рукси Желев, а Антов реализира две поредни точки. Последната дойде отново от Алекс Николов, който стреля по блокада и в аут за 25:12.

Отново Александър Николов бе най-резултатен за България и в мача - 17 точки, 15 от атака, като нито един път не бе хванат на блокада, и два аса. Основният ни реализатор има вече 71 точки от трите мача в групата, като е лидер по този показател в турнира до момента. Мартин Атанасов завърши с 12 точки, Аспарух Аспарухов - с 10, а Симеон Николов и Алекс Грозданов - с по 7. За Чили по 7 точки реализираха Висенте Парагире и Висенте Валенсуела. 

Източник: БТА/Христо Бонински    
Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

10 породи кучета за стопани без опит

10 породи кучета за стопани без опит

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
Преди 1 ден
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Преди 1 ден
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Последни новини

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 13 минути

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Любопитно Преди 22 минути

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 57 минути

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

<p>Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!</p>

Борисов определи вота на недоверие като "безотговорност"

България Преди 1 час

По думите му мнозинството не е стабилно от самото начало и не трябва да се рискува изготвянето на държавния бюджет

Снимката е архивна: На 4 юни резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита в Лондон, Англия

Тайната парти резиденция на Америка в Лондон: Къде отседна Тръмп

Свят Преди 1 час

Имението Winfield House: Лондонската крепост на САЩ с градина за хеликоптери

Снимката е илюстративна

Арестуваха пиян украинец, паркирал колата си на детска площадка в Несебър

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето от органите на реда

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Свят Преди 1 час

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан е освободен от германски затвор

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Свят Преди 1 час

Демонстрацията се проведе в района на прочутия археологически обект в Перу

Чарли Кирк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

Свят Преди 2 часа

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

<p>Зеленски алармира за плановете на Русия</p>

Зеленски: Русия подготвя още 2 тежки офанзивни кампании

Свят Преди 2 часа

„Те подготвят още две офанзивни операции през есента“, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

България Преди 2 часа

Тя е задържана за срок до 24 часа

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

България Преди 2 часа

Това заяви държавният глава по време на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България

Снимката е илюстративна

Охранител наръга с нож мъж след спор в Морската градина в Бургас

България Преди 2 часа

Пострадалият не е получил сериозни наранявания

Заради митата на Тръмп: Швейцарски компании се местят към ЕС

Заради митата на Тръмп: Швейцарски компании се местят към ЕС

Свят Преди 2 часа

Швейцарският бизнес в момента се опитва да се преориентира към държавите от ЕС и по-конкретно Германия, на които САЩ наложиха мита от едва 15%

<p>Моторист е&nbsp;с опасност за живота след катастрофа в Бургаско</p>

Мъж е с опасност за живота след катастрофа с нерегистриран мотоциклет в Бургас

България Преди 2 часа

Той се блъснал в движещ се отдясно лек автомобил

