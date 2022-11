Гинес обяви най-старата жива котка в света

К нигата на рекордите на Гинес официално призна котка на име Флоси от Обединеното кралство за най-старата жива котка в света. Флоси беше обявена за най-старата котка на планетата на 10 ноември, тя е на 26 години и 329 дни. Тази възраст приблизително съответства на 120 човешки години.

През декември 1995 г. служител на болница в окръг Мърсисайд взел животното от улицата. Десет години по-късно първият собственик на Флоси починал и сестра му я приютила.

Котката живяла в новата къща още 14 години, до смъртта на втората си собственичка. Тогава животното бе взето от сина на първия собственик.

През август 2022 г. мъжът осъзнал, че вече не може да се грижи правилно за 26-годишната Флоси, тъй като тя оглушала и почти напълно ослепяла. Той дал домашната любимка на приют за котки.

