Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

П ървата пилотирана мисия до Луната от повече от 50 години може да бъде изстреляна от НАСА още през първата седмица на февруари. Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега, предаде ВВС.

Тя има за цел да подготви почвата за евентуално кацане на човек на лунната повърхност за първи път след мисиите „Аполо“ от 60-те и 70-те години на миналия век.

Кога ще стартира „Артемис II“?

I know nobody cares when I space post, but the first crewed mission to the Moon since 1972 is set to launch as early as February of this year, and I'm really excited about that. It's called Artemis 2 and will send four humans on a lunar flyby in the Orion spacecraft. pic.twitter.com/yYPaY4GdKr — Daikazoku 大家族 🖤❤️ / 🐟 (@MrDangoDango) January 13, 2026

НАСА се очаква да започне да премества своята гигантска лунна ракета Space Launch System (SLS) и космическия кораб Orion от Сградата за сглобяване на превозни средства (VAB) до стартовата си площадка най-рано в събота, 17 януари.

Четирикилометровото пътуване с верижния транспортьор-2 ще отнеме до 12 часа. Веднъж там, инженерите ще започнат поредица от подготовки на стартовата площадка, включително свързване на наземно оборудване за поддръжка като електрически линии, въздуховоди на системата за контрол на околната среда на горивото и подаване на криогенно гориво.

В края на януари НАСА ще проведе това, което описва като мокра генерална репетиция, която е предстартов тест за зареждане на ракетата. Ако възникнат проблеми, НАСА може да върне SLS и Orion обратно в сградата за сглобяване на превозни средства за допълнителна работа преди изстрелването.

When does the Nasa Moon mission launch and who are the Artemis II crew? https://t.co/HXIW252yYD — David Blanchflower BSc (@DavidBflower) January 10, 2026

Но ако всички системи са готови, най-ранната възможна дата за изстрелване би била петък, 6 февруари. Освен ракетата да е готова, Луната също трябва да е на правилното място, така че последователните прозорци за изстрелване се избират съответно.

На практика това означава една седмица в началото на всеки месец, през която ракетата е насочена в правилната посока, последвана от три седмици, когато няма възможности за изстрелване.

Възможностите за стартиране са:

6, 7, 8, 10 и 11 февруари

6, 7, 8, 9 и 11 март

1, 3, 4, 5 и 6 април

Кой е екипажът на „Артемис II“ и какво ще правят?

NEW: 🇺🇸 The US is Getting Ready to Return Humans to the Moon — and It's Happening Soon! @NASA's #Artemis II mission, the first crewed lunar flight in over 50 years, is gearing up for launch as early as February 2026 (targeting no later than April). Four astronauts — NASA's Reid… pic.twitter.com/9ZVi0yd6jb — Akash Majumder (@akashmbtc) January 10, 2026

Четиричленният екипаж на „Артемис II“ включва командира на НАСА Рийд Уайзман, пилота Виктор Глоувър и специалистката по мисията Кристина Кох. Втори специалист по мисията, Джеръми Хансен от Канадската космическа агенция, също ще бъде на борда.

Мисията включва първия пилотиран полет на SLS и Orion.

След като бъдат безопасно в орбита, астронавтите ще тестват как се управлява космическият кораб Orion. Това ще включва ръчно пилотиране на капсулата в орбита около Земята, за да се упражнява управлението и подравняването на космическия кораб за бъдещи лунни кацания.

След това те ще се отправят към точка на хиляди километри отвъд Луната, за да проверят системите за поддръжка на живота, задвижване, захранване и навигация на Orion.

Екипажът също така ще действа като медицински субекти за изследване, изпращайки данни и изображения от дълбокия Космос.

Те ще работят в малка кабина в безтегловност. Нивата на радиация ще бъдат по-високи, отколкото на Международната космическа станция, която е в ниска околоземна орбита, но все още безопасни.

При завръщането си на Земята, астронавтите ще преживеят неравномерно завръщане през атмосферата и приводняване край западния бряг на САЩ, в Тихия океан.

Ще кацне ли „Артемис II“ на Луната?

Не. Тази мисия е да подготви почвата за лунно кацане от астронавти в мисията „Артемис III“.

НАСА казва, че изстрелването на „Артемис III“ ще се състои „не по-рано от“ 2027 г. Въпреки това, експерти смятат, че 2028 г. е най-ранната възможна дата.

Окончателният избор на космически кораб, който да отведе екипажа до лунната повърхност, все още не е направен. Той ще бъде или лунният модул Starship на SpaceX, или апарат, проектиран от Blue Origin на Джеф Безос.Новите скафандри, изработени от американската компания Axiom, също не са готови.

Когато „Артемис III“ най-накрая полети, астронавтите ще се насочат към южния полюс на Луната.

След това целта е да има устойчиво човешко присъствие на Луната.

„Артемис IV“ и V ще започнат изграждането на Gateway – малка космическа станция, обикаляща Луната. Това ще бъде последвано от още лунни кацания, добавяне на допълнителни секции към Gateway и нови роботизирани роувъри, опериращи на повърхността. Повече държави ще бъдат включени в поддържането на хора, живеещи и работещи на и около Луната за по-дълги периоди.

Кога беше последната мисия до Луната?

Последната пилотирана мисия до Луната беше „Аполо 17“, която кацна през декември 1972 г. и се завърна на Земята по-късно същия месец.

Общо 24 астронавти са пътували до Луната и 12 от тях са стъпили на повърхността ѝ, всички по време на програмата „Аполо“.

Америка за първи път отиде там през 60-те години, главно за да победи Съветския съюз и да утвърди своето геополитическо и технологично превъзходство. След като тази цел беше постигната, политическият ентусиазъм и общественият интерес намаляха, както и финансирането за бъдещи лунни мисии.

Програмата „Артемис“ възникна от желанието да се върнат хора на Луната, но този път за по-дългосрочно присъствие, изградено около нови технологии и търговски партньорства.

Планират ли други държави да изпращат астронавти на Луната?

Няколко други страни имат амбиции да изпратят хора на Луната през 30-те години на XXI век.

Очаква се европейски астронавти да се присъединят към по-късните мисии „Артемис“, а Япония също си е осигурила места.

Китай изгражда свой собствен космически кораб, целящ първо кацане близо до южния полюс на Луната до 2030 г.

Русия продължава да говори за изпращане на космонавти на повърхността и изграждане на малка база някъде между 2030 и 2035 г. Въпреки това, санкциите, финансовият натиск и техническите проблеми означават, че нейният график е силно оптимистичен.

Индия също е изразила амбиции един ден да види свои собствени астронавти да се разхождат по Луната.

След успеха на кацането на Chandrayaan 3 близо до лунния южен полюс през август 2023 г., индийската космическа агенция си постави за цел да изпрати астронавти на Луната до около 2040 г. Това би било част от усилията за преместване на нейната програма за пилотирани космически полети извън ниска околоземна орбита.