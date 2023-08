"Голямата оставка": Защо хората тихомълком напускат работните си места

В условията на влошаващ се пазар на труда много работници не са доволни и удовлетворени от дейността, която извършват. Те се отказват от някога мечтаната работа, а фирмите играят важна роля в разрешаването на този проблем, твърдят експерти.

Процентът на напускащите намалява. В САЩ тази тенденция се нормализира до нивата отпреди пандемията, което изглежда сложи край на "голямата оставка".

Наемането на служители също е утихнало. В Обединеното кралство броят на свободните работни места е намалявал всяко тримесечие през последната година, посочва BBC.

Сега на пазарa на труда търсенето на работни места значително надвишава предлагането. Проучване на LinkedIn от юни 2023 г. показва, че наемането на работа е намаляло с 20,9% в САЩ и с 22,5% във Великобритания на годишна база.

В същото време активността на работниците в търсенето на работа рязко нараства. Данните на LinkedIn, разгледани от BBC, показват 150% ръст на кандидатурите за работа в Обединеното кралство през юли 2023 г. в сравнение с година по-рано. В САЩ също се наблюдава 35% скок в броя на кандидатурите.

Експертите твърдят, че някои работници са щастливи да останат на работните си места.

"Mного от тях са се реализирали в нови сфери, след като са се пренасочили през последните няколко години. Не всеки работник остава на работа по собствено желание. Някои искат да напуснат, но в условията на несигурната икономическа прогноза те може да се окажат в "капан" на работата, която не харесват", обясняват експерти.

"По време на голямата криза с оставките и наемането на служители преквалифицирането приличаше на игра на музикални столове", посочва Нела Ричардсън, главен икономист във фирма за управление на човешки ресурси в Ню Йорк.

"Когато хората усещат, че не са на вдъхновяваща позиция и виждат възможности другаде, те вероятно ще потърсят начин да задоволят кариерните си нужди при друг работодател", казва Джим Хартър, главен научен сътрудник по управление на работното място и благосъстояние в Gallup.

Сега, когато перспективите за работа са ограничени, тези работници може да не са в състояние да напуснат - затова те "тихо напускат". Според данни на Gallup от юни 2023 г. 59% от 122 416 работници в световен мащаб казват, че не са ангажирани с работата си.

Според експертите има много причини, поради които работниците може да са неангажирани в момента. От една страна, увеличаващите се разходи за живот означават, че все повече служители са недоволни от възнагражденията си. "Заплащането често е причината номер едно някой да се чувства недоволен от настоящата си работа", обяснява Ричардсън.

