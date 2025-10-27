Кога е време да се откажем от алкохола според лекарите

В ъпреки че умерената консумация на алкохол често е част от социалния живот и културните традиции, невролози и диетолози предупреждават, че с напредване на възрастта дори малки количества алкохол могат да се окажат опасни за здравето.

Кога алкохолът трябва да се избягва

С възрастта организмът метаболизира алкохола по-бавно, което усилва токсичните му ефекти. Дори малки количества могат да:

Нарушат координацията и увеличат риска от падания, което е особено опасно при хора с крехки кости

Предизвикат замайване, слабост и умора, особено при остеопороза и намалена мускулна маса

Повредят невроните и влошат паметта, като повишат риска от когнитивни разстройства и деменция

Взаимодействат с лекарства – от препарати за кръвно налягане и сърдечни медикаменти до седативи и успокоителни

Поради тези причини специалистите препоръчват на хората над 65 години или напълно да се въздържат от алкохол, или да го консумират изключително рядко.

Полезни алтернативи и съвети

Вместо алкохол е добре да се фокусира върху здравословен начин на живот, който включва:

Здравословна диета: Средиземноморската диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки и риба, се счита за изключително полезна за сърцето и мозъка.

Редовна физическа активност: Дори умерени упражнения като ходене, плуване или йога помагат за поддържане на мускулната маса, баланса и костната плътност.

Адекватна хидратация: С възрастта усещането за жажда намалява, затова е важно да се пие достатъчно вода през целия ден.

Социални контакти и умствени занимания: Поддържането на активен социален живот, четене, игри и други когнитивни упражнения подпомагат мозъчната функция и намаляват риска от деменция.

Лекарите подчертават, че спирането на алкохола или значителното ограничаване на консумацията след определена възраст може да намали риска от падания, сърдечни проблеми, когнитивни нарушения и усложнения при прием на лекарства. Това е особено важно при хора с хронични заболявания като диабет, хипертония или сърдечни заболявания.

Промяната на навиците, свързани с алкохола, не е само въпрос на възраст, а и на грижа за здравето и качеството на живот. Дори ако алкохолът е част от ежедневието ви в миналото, настъпването на пенсионна възраст или здравословни проблеми е сигнал да се преосмисли консумацията. Здравословната диета, редовната физическа активност и социалната ангажираност могат да заместят удоволствието от алкохола и да подобрят общото състояние, енергията и дълголетието.