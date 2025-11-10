Промяна в поколенията - младите европейци спират алкохола

П о-младите европейци пият по-малко алкохол заради вкуса му и загриженост за здравето си, заяви компания за пазарни изследвания, като посочи, че бавните продажби се дължат на промяна в предпочитанията, а не само на финансов натиск, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Продажбите на алкохол намаляват в развитите страни през последните години, което поражда дебати за причините за този спад.

Някои ръководители твърдят, че това е основно резултат от цикличния финансов натиск върху потребителите, което означава, че продажбите би трябвало да се възстановят, когато икономическата ситуация се подобри. Други обаче смятат, че промяната е знак за трайна промяна в предпочитанията, която може да бъде по-трудна за обръщане.

Circana, американска компания за пазарни проучвания, заяви, че нейното изследване показва промяна в поколенията в Европа – 71% от потребителите купуват или консумират по-малко алкохол, а

почти един на всеки четири души на възраст 25-35 години е изоставил алкохолните напитки изцяло.

Тази промяна изисква „стратегическо презареждане“ от страна на производителите на напитки, каза Ананда Рой, старши вицепрезидент „Лидерство в мисленето“ в Circana.

Според проучването 55% от европейците смятат, че безалкохолните напитки са „по-освежаващи“, а още 27% посочват, че са по-здравословни или имат по-добър вкус.

Безалкохолните напитки вече представляват почти 60% от продажбите на европейския пазар на напитки на стойност 166 милиарда евро, след като са нараснали с 5,1% спрямо предходната година, докато продажбите на алкохолни напитки са намалели с 1,8%.

Някои алкохолни компании твърдят, че финансовият натиск е по-големият фактор след години на инфлация и високи лихвени проценти.

„Когато хората казват, че всичко е за здравето и благополучието… аз не вярвам в това“, заяви на конференция през септември Ник Джангяни, временен главен изпълнителен директор на Diageo (DGE.L), като посочи, че спадът е повече свързан с икономическия цикъл.

През август броят на американците, които съобщават, че пият алкохол, достигна рекордно ниско ниво според проучване на Gallup, като за първи път мнозинството заявява, че дори умерената консумация вреди на здравето.