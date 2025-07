„Палавата“ Дженифър Лопес призна, че „обича да е грубо“ в спалнята

Д женифър Лопес определено не се притеснява да говори за своите интимни желания.

По време на участието си на летния фестивал в Лука, Италия, в понеделник, певицата откровено разказа за сексуалния си живот. В един шокиращ момент от шоуто, според източници, тя споделила с публиката какво ѝ харесва между чаршафите.

„Трябва да бъда честна с вас – понякога през нощта ми идва различно настроение. Не знам за вас, но аз... да – и понякога ми харесва да е грубо“, заяви тя пред The U.S. Sun.

‘Naughty’ Jennifer Lopez boasts she ‘likes it hard’ in the bedroom as she takes scathing jab at ex Ben Affleck https://t.co/JwTwupcMGn pic.twitter.com/EhwtdUxsDv — Page Six (@PageSix) July 23, 2025

„В други дни съм по-романтична“, продължи тя. „Запалваш свещи, пускаш тиха музика. Тогава предпочитам всичко да се случва бавно.“ Според свидетели, Лопес се засмяла, докато публиката реагирала бурно с възгласи и аплодисменти.

„Но има и такива дни… може би защото е нов период за мен, може би заради горещото лято… когато се чувствам малко по-палава“, добави тя.

„Случвало ли ви се е? Да имате желание да сте непослушни? В такива моменти обичам всичко да се случва бързо и страстно.“

Според изданието, 55-годишната изпълнителка представила и новата си песен "Up All Night", в която мнозина разпознават послание към бившия ѝ съпруг Бен Афлек.

„Будна съм цяла нощ, танцувам върху някого, живея най-добрия си живот / Обзалагам се, че ти се иска да си до мен / Омръзна ми да ме съсипваш / Виж ме сега“, гласят част от стиховете на песента.

#JenniferLopez rocks the stage at Lucca Summer Festival for "Up All Night: Live in 2025" 21.07.2025 https://t.co/2DRorhBW0n pic.twitter.com/GFK4i4yHrq — HQCelebCorner (@Pawe66862800) July 22, 2025

Източник, цитиран от The U.S. Sun, разкрива, че Лопес е „написала и записала достатъчно песни за цял нов албум“.

„Материалът е вдъхновен от преживяното по време на връзката ѝ с Бен“, обяснява източникът. „Песента Wreckage Of You беше посветена именно на него, а Up All Night отразява сегашното ѝ състояние и начин на мислене.“

Източникът допълва: „Това е напълно нова ера за Дженифър и тя няма никакво намерение да се сдържа.“

Певицата на хита "On the Floor" също се пошегува с четирите си брака, които завършиха с развод, по време на друго свое изпълнение в Европа по-рано този месец.

На концерт тя реагира на плакат с надпис: „Джей Ло, ще се омъжиш ли за мен?“

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her:



“I think I’m done with that. I’ve tried that a few times” 😂 pic.twitter.com/zoQqxse0Tl — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) July 16, 2025

„Мисля, че вече приключих с това“, отвърна тя с усмивка във видео, заснето от фен. „Опитах няколко пъти.“

Последните горещи сценични изпълнения на Лопес предизвикаха бурни реакции онлайн.

Мегин Кели критикува Лопес в платформата X, като сподели отново видео от нейно участие на музикалния фестивал Cook в Испания на 18 юли, наричайки я „звезда от soft порно“.

55 year old Jennifer Lopez 'performing' pic.twitter.com/ASSYzoLo5k — TaraBull (@TaraBull808) July 21, 2025

„Страхотен избор!“, добави саркастично политическият коментатор.