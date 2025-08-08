Охрана спря Дженифър Лопес пред магазин на Chanel в Истанбул, как реагира тя

П оп иконата Дженифър Лопес, която в момента е на финалната права от световното си турне Up All Night: Live in 2025, преживя неочакван момент по време на посещението си в Истанбул на 4 август, пише People.
(Във видеото: Джей Ло разгневи мюсюлманската общност в Турция)
Според изданието Türkiye Today, Лопес е спряла пред бутика на Chanel, но охранител ѝ отказал достъп, тъй като в магазина вече е имало максимален брой клиенти. Без да прави сцени, 56-годишната звезда просто отговорила: „Окей, няма проблем“ и продължила по пътя си.
Макар персоналът по-късно да я поканил обратно, Лопес избрала да посети други луксозни модни бутици, включително Celine и Beymen.
Визитата ѝ в най-големия турски град съвпадна с концерта ѝ на 5 август в Yenikapi Festival Park като част от Istanbul Festival. Това е второто ѝ участие в Турция в рамките на турнето - предишното беше на 23 юли в луксозния курорт Regnum Carya, където ден по-късно отпразнува и рождения си ден.
„Какъв подарък сте вие всички! Благодаря ви за прекрасните пожелания“, написа Лопес под снимки от празника в Instagram.
По-рано, по време на концерт в Мадрид, Лопес прие в гримьорната си испанската художничка Естер Моя Гонзалес, която ѝ подари ръчно нарисуван портрет, вдъхновен от музиката ѝ.
След завръщането си в САЩ, Лопес ще се подготвя за премиерата на новия си музикален филм Kiss of the Spider Woman, написан и режисиран от Бил Кондън. Филмът, базиран на известния мюзикъл и романа на Мануел Пуиг, излезе за първи път на Sundance Film Festival през януари и ще бъде пуснат по кината на 10 октомври. В него Лопес изпълнява ролята на Ингрид Луна - екранна дива, чийто образ оживява в представите на героя Молина, изигран от Тонатиух Елизарарас, заедно с Диего Луна в ролята на Валентин.