Дженифър Лопес остана по бельо по време на концерт във Варшава (ВИДЕО)

Д женифър Лопес преживя неочакван гаф с тоалета си по време на последния си концерт, но това не ѝ попречи да продължи шоуто с усмивка и професионализъм: „Радвам се, че бях по бельо, обикновено не го правя“.

По време на изпълнението си на стадион PGE Narodowy във Варшава, Полша – част от турнето ѝ Up All Night: Live in 2025 – 56-годишната звезда благодари на феновете за присъствието им, когато блестящата ѝ пола изведнъж се откъсна и падна на сцената.

Въпреки неочакваната ситуация, Лопес запази хладнокръвие. Моментът беше заснет и споделен както в официалния ѝ YouTube канал, така и от фенове в Instagram.

Поп звездата прие инцидента с усмивка, продължавайки изпълнението си с вдигнати ръце и дори направи завъртане на сцената. „Тук съм по бельо“, пошегува се тя, докато танцьорка ѝ подаде полата и се опита да ѝ я облече отново. „Това ще е навсякъде.“

По-късно Лопес добави с чувство за хумор: „Радвам се, че подсилиха този костюм. И се радвам, че имах бельо. Обикновено не нося бельо.“

В типичния си стил, изпълнителката хвърли полата към феновете в публиката с думите: „Запазете я“, шегувайки се, че не я иска обратно.

Феновете я поздравиха в социалните мрежи за начина, по който се справи със ситуацията.

„Тя е очарователна и се справи като истински професионалист 🙌🏻“, коментира почитател под видео в Instagram.

„👏👏🙌🔥😍😂 Животът е твърде кратък“, написа друг фен.

Концертът във Варшава се състоя ден след като Лопес отпразнува 56-ия си рожден ден – 24 юли. Поводът беше отбелязан със специална нова песен, озаглавена „Birthday“, както и с впечатляваща триетажна торта на сцената. Танцьори и музиканти от турнето ѝ я придружиха в празненствата.

Jennifer Lopez Suffers Mid-Performance Wardrobe Malfunction During Her Concert: 'I'm Glad I Had Underwear on, I Don't Usually' https://t.co/LM402TKGOI — People (@people) July 27, 2025

Up All Night: Live in 2025 е първото турне на Лопес от шест години насам, стартирало на 8 юли с концерт в Галисия, Испания. То се провежда малко повече от година след като тя отмени турнето си This Is Me… Live през май 2024 г.

На рождения си ден, докато беше в Анталия, Турция, Лопес сподели снимка без лице и няколко празнични клипа в социалните мрежи с послание към своите фенове: „Какъв подарък сте всички вие“, написа тя. „Благодаря ви много за всички ваши красиви пожелания за рождения ден.“

Следващото участие на Лопес е насрочено за неделя, 27 юли, в Букурещ, Румъния. След това тя ще посети Истанбул и още няколко европейски града, преди международното ѝ турне да приключи на 12 август в Сардиния.