Какво се случва с тялото, когато остарее?

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат. Те вече не функционират толкова добре, колкото преди, пише Live Science.

Някои видими признаци на стареене включват набръчкана кожа; сива или бяла коса; и тъмни петна, наречени старчески петна, по ръцете и лицето. Но стареенето засяга всяка част от тялото, включително вътрешните части, които не можем да видим отвън. Функцията на органите и тъканите, физическите способности и умствените способности се променят с напредване на възрастта.

Някои изследователи казват, че стареенето започва още преди раждането, когато първите клетки на ембриона се образуват в утробата. При децата и младите хора увредените или умиращи клетки обикновено се заместват доста бързо. С напредване на възрастта обаче на телата им им е необходимо повече време, за да поправят или заменят тези нефункционални клетки. Скоростта на стареене и как то променя тялото и мозъка, може да варира значително от човек на човек.

С напредване на възрастта, веждите на някои мъже стават по-дълги и по-гъсти. По-възрастните мъже също могат да започнат да растат дълги косми по ушите и носовете. Това е така, защото определени хормони при мъжете се увеличават с възрастта и стимулират необичайния растеж на окосмяването.

Някои хора са „ супер-възрастни“, което означава, че мозъкът им остарява по-бавно от средното . Мозъците на супер-възрастните хора на 80-годишна възраст наподобяват тези на хора, които са с десетилетия по-млади.

Смята се, че най-възрастният човек в света е Жан Калман , французойка, която е живяла 122 години и 164 дни. Но това е спорно, тъй като някои хора смятат, че данните за възрастта на Калман са фалшиви.

Хората често „ се свиват“ с напредване на възрастта. Между 30 и 70-годишна възраст е нормално да се загуби около 2,5 до 5 см височина.

с напредване на възрастта. Учените все още не са сигурни колко дълго може да живее човек при идеални обстоятелства. Някои казват, че 150 години е абсолютната граница, докато други смятат, че вероятно е дори по-висока.

Какво причинява стареенето?

Всички клетки в тялото в крайна сметка се разпадат и умират. С течение на годините и десетилетията клетките се делят по-бавно и стават по-неефективни. Клетъчните мембрани се втвърдяват, което влияе върху потока от хранителни вещества и кислород, както и върху отстраняването на въглероден диоксид, отпадъчен продукт. Увредените части на тялото се нуждаят от повече време за заздравяване и органите не функционират толкова добре, колкото преди.

Това, което наричаме „стареене“, се причинява най-вече от увреждането на клетките и молекулите, като ДНК, в тялото с течение на времето.

Някои признаци на стареене могат да променят начина, по който изглеждаме. Хрущялът, гъвкавото вещество, което оформя ушите и носовете ни, омеква и увисва с възрастта. Това прави носовете и ушите на по-възрастните хора да изглеждат по-големи от тези на по-младите. Мускулната и костната маса намаляват при по-възрастните хора, намалявайки както силата, така и ръста.

В стареещия мозък миелинът - мастно вещество, което покрива нервните влакна - се износва. В резултат на това комуникацията между мозъчните клетки, наречени неврони, се нарушава. Това може да затрудни възрастните хора да си спомнят или да създават нови спомени.

Много рядко генетично заболяване, наречено прогерия, може да доведе до стареене на хората, когато са още много млади - често преди 2-годишна възраст. Те могат да оплешивеят, да имат сковани стави или да развият набръчкана кожа. Разстройството се причинява от генна промяна, наречена мутация. В световен мащаб около 400 деца биват диагностицирани с прогерия всяка година.

Защо кожата се набръчква с възрастта?

С напредване на възрастта, една от най-очевидните промени е в кожата им. Бръчките се увеличават и задълбочават, особено около очите, устата и челото. Кожата става по-малко еластична. Тя започва да се отпуска и да образува гънки, особено по лицето, шията и ръцете.

По-възрастната кожа е по-суха от по-младата. Не е толкова мазна и задържа по-малко влага. Дермисът, или средният слой на кожата, става по-тънък. В дермата мрежа от влакна прави младата кожа еластична, но с течение на времето тази мрежа от влакна се отпуска. Повърхността на кожата не е толкова гладка, колкото е била преди, и се образуват ръбове и гънки.

В допълнение към стареенето, някои навици могат да доведат до по-ранна или по-бърза поява на бръчки. Например, замърсяването и цигарите съдържат токсини, които дехидратират кожата и увреждат кръвоносните съдове, които доставят кислород до кожните клетки. Това може да доведе до бръчки и други признаци на стареене на кожата.

Излагането на слънце може също да разгради протеин, наречен колаген в кожата, и да причини бръчки, особено при хора със светла кожа, която лесно изгаря. Слънцето отделя вреден вид радиация, наречена ултравиолетова светлина или UV, и когато UV лъчите карат кожата да старее по-бързо от необходимото, това е известно като „фотостареене“.

Защо слухът и зрението се влошават с възрастта?

Нормално е слухът и зрението да се променят до известна степен с възрастта. Генетиката, болестите и факторите на околната среда могат да ускорят или влошат влошаването. Драматичната или внезапна загуба на слуха или зрението може да е признак на по-сериозен проблем и трябва да се консултирате с лекар.

Най -често срещаният вид свързана с възрастта загуба на слуха се нарича пресбиакузис. Това се случва постепенно и в двете уши и е резултат от увреждане на вътрешното ухо, което съдържа важни клетки за слуха.

В кохлеята - структура, пълна с течност във вътрешното ухо – малки власинки помагат за провеждането на звука. Тези власинки се износват с времето. В крайна сметка те вече не се регенерират, което от своя страна влошава слуха. Нормалното износване на тъпанчето или малките костички в средното ухо може да влоши слуха, като наруши потока на звука към кохлеята. Ушната кал също става по-лепкава с възрастта, което може да запуши ушния канал и да затрудни слуха.

Зрението също се влошава с възрастта. Очите произвеждат по-малко сълзи след 40-годишна възраст, поради промени в жлезите, които произвеждат сълзи. Освен това, мускулите не въртят окото толкова пълно, колкото преди, което намалява периферното зрение на хората (частта от зрението, която ви позволява да виждате отстрани, а не директно пред себе си).

Мастните възглавнички, които омекотяват очите, се спадат, карайки очите да потъват в орбитите си. Зениците, които се разширяват или свиват, за да контролират количеството светлина, влизащо в окото, реагират по-бавно. Лещата на окото, която фокусира светлината, за да могат хората да виждат ясно, губи гъвкавост. Това може да причини пресбиопия (презбиопия) или затруднено фокусиране върху обекти, които са в близък план. Тъй като протеините в лещата на окото се разграждат, лещата пожълтява и може да се помътни, състояние, наречено катаракта.

Ускорява ли се стареенето след определена възраст?

Въпреки че стареенето се случва през целия човешки живот, темпото му варира. В определени моменти стареенето сякаш се ускорява на драматични изблици.

През 2019 г. учените проследиха скоростта на стареене , като наблюдаваха как веществата в кръвта на хората се променят с напредване на възрастта. Изследователите събраха кръвни проби от 4200 души на възраст от 18 до 95 години и след това използваха кръвните протеини, за да картографират промените в стареещите тела. Средно стареенето се ускорява значително три пъти: около 34, 60 и 78-годишна възраст.

Няколко години по-късно, друг екип от учени проследил скоростта на стареене, като изследвал други молекули в човешкото тяло. Те изследвали и промените в човешкия микробиом - общността от бактерии, гъбички и вируси, които обитават телата ни. Тези изследователи установили, че стареенето е „скочило“ в два момента: около 44 години и около 60 години. Смята се, че тези промени влияят на цялостното здраве. И в двата етапа молекулите, свързани със сърдечно-съдови заболявания, показват значителни промени. Когато хората навлязат в 60-те си години, промяната е още по-драматична. Около 60-годишна възраст имунната система започва бързо да отслабва и става по-малко ефективна в борбата с инфекциите и болестите.

Други изследвания показват, че около 60-годишна възраст хората губят сила и мускулна маса. Тръбите, през които се движи кръвта, се втвърдяват и сърцето трябва да работи по-усилено, за да изпомпва кръв. Сърдечните мускули се променят и сърцето не бие толкова бързо, колкото преди по време на тренировка. Това повишава риска от високо кръвно налягане, което може да причини увреждания и здравословни проблеми.

Има ли някакъв начин да се обърне или спре стареенето?

Всички клетки стареят и умират, а стареенето не може да бъде напълно предотвратено или отменено. Но някои аспекти на стареенето могат да бъдат забавени. За много хора определени навици в начина на живот помагат за забавяне или предотвратяване на някои видове увреждания и заболявания, свързани с възрастта.

Аеробните упражнения , като бягане и плуване, са свързани с по-здравословно стареене. Упражненията няколко пъти седмично могат да помогнат за предотвратяване на инфаркти и инсулти. Редовните упражнения могат също да помогнат за предотвратяване на диабет тип 2 , състояние, при което има твърде много захар в кръвта на човек. Силовите тренировки изграждат мускулна маса, намаляват крехкостта и подобряват стабилността и баланса, като всичко това може да предотврати животозастрашаващи падания. Консумацията на достатъчно здравословни храни , като зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини, е свързана с по-добро здраве и увеличена продължителност на живота.

Някои хора вярват, че могат да се „излекуват“ от старостта с различни трикове, като например инжектиране на кръв от млади хора. Няма обаче наука, която да потвърди тази идея. Отделно, учените изучават и молекули, лекарства и ваксини , които биха могли да помогнат за забавяне на стареенето или обръщане на някои от неговите ефекти. Но тези идеи все още се тестват.

Най-старият досега?

Лошото водене на записи може да затрудни установяването на истинската възраст на хората, които твърдят, че са много стари. Индонезиец на име Сапарман Содимеджо (известен още като Мбах Гото) каза, че е роден през декември 1870 г. и е починал на 30 април 2017 г. Ако твърдението му беше вярно, той щеше да е на 147 години, когато е починал. Но тази крайна възраст не е била официално призната, тъй като Индонезия е започнала да регистрира ражданията едва през 1900 г.