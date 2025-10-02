Любопитно

Три признака, че смъртта е близо - медицинска сестра разкри тайната на последните мигове

Въпреки неизбежността на смъртта ни, това е тема, която повечето хора намират за неудобна

2 октомври 2025, 12:32
Три признака, че смъртта е близо - медицинска сестра разкри тайната на последните мигове
В ъпреки неизбежността на смъртта ни, това е тема, която повечето хора намират за неудобна. Много от нас изпитват доста тревожност около смъртта и има огромна индустрия, изградена около борбата със стареенето, дълголетието и разработването на стратегии, които да ни накарат да живеем по-дълго.

Но медицинска сестра от хоспис разкри три често срещани неща, които наблюдава у хората точно преди смъртта, опитвайки се да ги насърчи да се страхуват по-малко от края на живота.

Притесненията от смъртта или тревожността от загубата на любим човек са нормална част от човешкия опит.

До 10% от хората изпитват това, което се нарича тревожност от смъртта, отнасяща се до силен страх от умиране. Изследванията показват, че едно от уникалните преживявания, които човешките същества имат, е осъзнаването на собствената ни неизбежна смърт. Много проучвания изследват какво стои зад страха от смъртта.

Има някои фактори, които могат да повлияят на разпространението на тревожността от смъртта, включително семейно положение, пол и възраст. Но проучванията също така установяват, че физическото и психическото здраве, както и чувството за смисъл в живота, също играят важна роля.

Палиативни медицински сестри и дули за смърт

Палиативните медицински сестри, които предоставят грижи в края на живота на хора, изправени пред терминални заболявания, отдавна се опитват да облекчат тревогите на хората по темата. Съществуват и дули за смърт, които помагат на хората да се справят с неизбежното.

Американската медицинска сестра в хоспис, Джули Макфадън, дори написа книга, озаглавена „Няма от какво да се страхуваме: Демистифициране на смъртта, за да живеем по-пълноценно“, за да описва опита си в грижите за умиращите и да облекчи тревогите на хората.

Макфадън написа книгата въз основа на 16-годишния си опит като медицинска сестра в хоспис. В социалните медии Макфадън е известна с името медицинска сестра Джули. Именно в платформи като TikTok тя споделя своя опит в грижите за умиращите, като милиони хора следят публикациите ѝ.

Често срещани фрази

Една поредица от публикации, публикувани от Макфадън, например, подчертава някои от най-често срещаните фрази и изрази на грижа, които е чувала, когато се грижи за хора в хоспис.

Макфадън споделя, че преди да починат, хората обикновено споделят любовта си към семейството и приятелите си. Те също така изразяват трогателни думи на благодарност и дори прошка на своите близки.

Пациентите избират кога да се сбогуват

Макфадън казва, че освен често срещаните фрази на пациентите, изправени пред последните си дни, има и друга обща черта, която е наблюдавала през годините си опит. Макфадън споделя, че е обичайно хората в хоспис да избират правилния момент, за да се сбогуват.

Това е научно необяснимо, но Макфадън споделя, че има редица случаи, в които пациентът е решил, че ще умре. В подкаста „Dr Karan Explores“ Макфадън обяснява това явление. Тя споделя, че е имала пациенти, които са казвали: „Ще умра след тази дата“ или са чакали отминаването на специфичен, специален повод, като например сватба, преди да починат. Това не е необичайно, според Макфадън.

Сестрата добавя, че някои хора всъщност определят датата по много специфичен начин. Например, тя си спомня пациент, който не е бил „активно умиращ“, но е споделил с Макфадън, че ще умре същата вечер. За изненада на Макфадън, пациентът е починал.

В допълнение към често срещаните поговорки и преживявания, които Макфадън е наблюдавала през 16-те години, в които работи в палиативните грижи, тя е идентифицирала и някои поведения, които показват, че пациентът е само на 24 часа от прага на смъртта.

Любопитни ли сте да знаете какви са тези три неща? Разгледайте галерията ни, за да разберете.

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

