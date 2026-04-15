Никол Кидман с разтърсващо признание за следващата роля в живота ѝ

Н икол Кидман разкри следващата си роля: дула за смърт. Австралийската актриса сподели, че в момента се обучава да стане дула за смърт – професионалисти, които предоставят емоционална, физическа и психологическа подкрепа на умиращи хора. Тя съобщи за новото си поприще по време на изказване в Университета на Сан Франциско.

Дулата обикновено е специалист, който помага на майките по време на бременност и раждане в немедицински аспект. Дулите за смърт станаха по-разпространени през последните години – една от тях наскоро беше представена в епизод на „The Pitt“ – като някои предпочитат термина „дула в края на живота“.

Кидман каза пред публиката, че идеята да стане дула за смърт ѝ е хрумнала, след като майка ѝ, Джанел Ан, починала на 84-годишна възраст през 2024 г. Това „може да звучи малко странно“, призна тя.

„Докато майка ми си отиваше, тя беше самотна и имаше граници на това, което семейството можеше да ѝ даде“, казала Кидман, според San Francisco Chronicle, цитиран от The Guardian.

„Между сестра ми и мен имаме толкова много деца, както и нашите кариери и работа, и желанието да се грижим за нея, защото баща ми вече не беше между живите, и тогава си казах: „Иска ми се да съществуваха такива хора, които да са там безпристрастно и просто да предоставят утеха и грижа“.

„Така че това е част от моето развитие и едно от нещата, които ще изучавам“, заяви още холивудската звезда.

През септември 2024 г. Кидман спечели наградата за най-добра актриса за ролята си в „Babygirl“ на филмовия фестивал във Венеция, но пропусна церемонията, за да бъде със семейството си, когато майка ѝ почина. Баща ѝ, Антъни, почина през 2014 г.

Кидман не е единствена в Холивуд - носителката на „Оскар“ режисьорка Клои Жао също се е обучавала за дула за смърт, поради страха си от края на живота.

„През целия си живот съм се страхувала от смъртта. И все още се страхувам“, каза Жао пред New York Times през януари. „И понеже толкова много съм се страхувала, не съм могла да живея пълноценно… И понеже ме е толкова страх, нямам избор освен да започна да изграждам по-здравословна връзка с нея, иначе втората половина от живота би била твърде трудна. Не трябва да е толкова плашещо, че дори да не мога да живея“.