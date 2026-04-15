Любопитно

Никол Кидман с разтърсващо признание за следващата роля в живота ѝ

15 април 2026, 13:01
Източник: GettyImages

Н икол Кидман разкри следващата си роля: дула за смърт. Австралийската актриса сподели, че в момента се обучава да стане дула за смърт – професионалисти, които предоставят емоционална, физическа и психологическа подкрепа на умиращи хора. Тя съобщи за новото си поприще по време на изказване в Университета на Сан Франциско.

Дулата обикновено е специалист, който помага на майките по време на бременност и раждане в немедицински аспект. Дулите за смърт станаха по-разпространени през последните години – една от тях наскоро беше представена в епизод на „The Pitt“ – като някои предпочитат термина „дула в края на живота“.

Кидман каза пред публиката, че идеята да стане дула за смърт ѝ е хрумнала, след като майка ѝ, Джанел Ан, починала на 84-годишна възраст през 2024 г. Това „може да звучи малко странно“, призна тя.

„Докато майка ми си отиваше, тя беше самотна и имаше граници на това, което семейството можеше да ѝ даде“, казала Кидман, според San Francisco Chronicle, цитиран от The Guardian.

„Между сестра ми и мен имаме толкова много деца, както и нашите кариери и работа, и желанието да се грижим за нея, защото баща ми вече не беше между живите, и тогава си казах: „Иска ми се да съществуваха такива хора, които да са там безпристрастно и просто да предоставят утеха и грижа“.

„Така че това е част от моето развитие и едно от нещата, които ще изучавам“, заяви още холивудската звезда.

През септември 2024 г. Кидман спечели наградата за най-добра актриса за ролята си в „Babygirl“ на филмовия фестивал във Венеция, но пропусна церемонията, за да бъде със семейството си, когато майка ѝ почина. Баща ѝ, Антъни, почина през 2014 г.

Кидман не е единствена в Холивуд - носителката на „Оскар“ режисьорка Клои Жао също се е обучавала за дула за смърт, поради страха си от края на живота.

„През целия си живот съм се страхувала от смъртта. И все още се страхувам“, каза Жао пред New York Times през януари. „И понеже толкова много съм се страхувала, не съм могла да живея пълноценно… И понеже ме е толкова страх, нямам избор освен да започна да изграждам по-здравословна връзка с нея, иначе втората половина от живота би била твърде трудна. Не трябва да е толкова плашещо, че дори да не мога да живея“.

По темата

Източник: The Guardian    
Никол Кидман дула за смърт обучение грижа в края на живота подкрепа за умиращи смърт на майката Холивуд Клои Жао страх от смъртта ново поприще
Последвайте ни
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

