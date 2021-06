Глобиха голи нарушители на ковид мерките, преследвани от елен

П одгонени от див елен нудисти на австралийски плаж бяха глобени заради нарушаване на мерките срещу разпространението на новия коронавирус, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Двамата мъже събирали слънчеви лъчи на плаж в национален парк

край Сидни, щата Нов Южен Уелс, когато забелязали див елен и хукнали да се скрият в близката гора. Там обаче се загубили.

