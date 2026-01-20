Любопитно

Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

Ученици от цялата страна са поканени да погледнат в бъдещето с конкурс за есе за изкуствения интелект, организиран по повод 20-ата годишнина на Образователна институция „ДАРБИ“

20 януари 2026, 14:02
Конкурс за есе "Аз и изкуственият интелект след 10 години"

П о повод своята 20-годишнина Образователна институция „ДАРБИ“, заедно с Фондация ДАРБИ и Darbi College, отправя покана към ученици на възраст от 13 до 16 години да се включат в национален конкурс за есе на тема „Аз и изкуственият интелект след 10 години“.

Конкурсът дава възможност на младите хора да изразят своята визия за бъдещето в свят на бързо развиващи се технологии и да покажат как си представят взаимодействието между човека и изкуствения интелект – в образованието, професиите и ежедневието.

„Вярваме, че младите хора имат смели идеи и критично мислене, които заслужават да бъдат чути. Този конкурс е покана към тях да погледнат напред и да споделят как виждат своето място в дигиталното бъдеще“, споделят организаторите.

Условия за участие

В конкурса могат да се включат ученици на възраст от 13 до 16 години с авторско, непубликувано есе, което не е участвало в други конкурси. Текстовете трябва да бъдат с обем до 2 страници (6000 знака) и оформени съгласно изискванията: Times New Roman, 12 pt, разредка 1.5, двустранно подравняване, във формат .doc или .docx.

Всяко есе трябва да съдържа трите имена на автора, възраст, учебно заведение и контакти.

Атрактивни награди за победителите

Най-добрите есета ще бъдат отличени с парични награди и образователни стимули:

  • Първа награда – 200 евро, 50% стипендия за обучение в Darbi College и безплатен кариерен тест
  • Втора награда – 150 евро, 30% стипендия за обучение в Darbi College и 50% отстъпка от кариерния тест
  • Трета награда – 100 евро, 10% стипендия за обучение в Darbi College и 30% отстъпка от кариерния тест

Жури

Есетата ще бъдат оценявани от авторитетно  жури :

  • Здравка Евтимова, писател и преводач с международно признание;
  • Клери Костова-Балцер, журналист, писател и педагог;
  • Исак Цветанов, преподавател в Darbi College.

Краен срок и участие

Есетата могат да се изпращат до 10 февруари 2026 г. на електронен адрес на организаторите: foundation_darbi@abv.bg

Конкурс за есе Изкуствен интелект Образователна институция ДАРБИ Ученици Бъдеще Награди Стипендии Darbi College Срок за участие Жури
Последвайте ни
Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Коя е Павлина Панова? Съдията, в чиито ръце е оставката на президента

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

Пясъчните бури и растящото напрежение между Китай и Монголия

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

След оставката на Румен Радев: Асен Василев с няколко въпроса към президента

Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

Как можем да получим над 760 евро допълнителна пенсия

pariteni.bg
Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

Porsche Macan Turbo Concept Lago идва в комбинация с моторница

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 8 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 7 часа
<p>"Тръмп не е добре дошъл в тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл в тук"

Преди 7 часа
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сачева: Изявлението на Радев не съдържаше конкретика

Сачева: Изявлението на Радев не съдържаше конкретика

България Преди 25 минути

Очакваме да видим какво ще бъде предложено, коментира тя след оставката на президента

<p>Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия</p>

Роналд Лаудер: Милиардерът, който насърчи Тръмп да контролира Гренландия

Свят Преди 26 минути

Според съобщенията Роналд и Тръмп се срещат за първи път в Wharton Business School

Сергей Лавров

Лавров за Гренландия: „Не е естествена част от Дания, нали?“

Свят Преди 47 минути

Според руският външен министър проблемът с бившите колониални територии става все по-остър

Любо Пенев

Любо Пенев се прибира в България още днес

България Преди 1 час

Бившият треньор и футболист води от ноември тежка битка със злокачествен тумор на бъбрека

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение край гръцкия полуостров Пелопонес

Свят Преди 1 час

Епицентърът му е бил на 117 км южно от град Геролимена и на 320 км югозападно от Атина

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

Над 98 хил. евро са необходими за преместването на магистралния водопровод в Асеновград

България Преди 1 час

Заради честите аварии и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът обяви частично бедствено положение

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Когато бизнесът ти плува по вълните на модерните плащания

Преди 1 час

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Тези шест зодии ще ударят джакпота

Любопитно Преди 1 час

Денят обещава нови възможности в работата, бизнеса и личните дела, както и шанс за неочаквани приходи или атрактивни предложения

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Четвърто нападение от акула в Австралия за 48 часа

Свят Преди 1 час

39-годишният мъж е „получил рана на гърдите“, след като акула е захапала дъската му на Средния северен бряг във вторник сутринта

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Доналд Тръмп на финала на колежанския футбол в Маями, посрещнаха го с аплодисменти

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп беше посрещнат с аплодисменти от феновете, когато присъства на финала на плейофите на колежанския футбол в Маями, заобиколен от семейството си, като подчерта значението на спорта за американските ценности

,

Откриха част от изчезнал хеликоптер на кратера на вулкана Асо в Япония

Свят Преди 1 час

Хеликоптерът е излетял в 10:52 ч. местно време от зоопарка "Асо Кадли Доминион“ в град Асо, като се смята, че на борда е имало трима души

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

След като Русия атакува Украйна с над 300 дрона: Зеленски призова за спешна подкрепа

Свят Преди 2 часа

Имаме нужда от още доставки за противовъздушната си отбрана, отбеляза той

Еманюел Макрон и Доналд Тръмп

„Приятелю, какво правиш?“ - Тръмп публикува лични съобщения от Макрон

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ използва лични съобщения от Макрон и Марк Рюте, за да защити амбициите си към арктическата територия

Григор Димитров

Григор Димитров с провал още в първия кръг на Australian Open

България Преди 2 часа

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Любопитно Преди 2 часа

Бурята е класифицирана като „S4“ – второто най-високо възможно ниво на буря, причинена от слънчева радиация

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Жена откри, че е омъжена за брат си: Нищо няма да ни раздели

Свят Преди 2 часа

Двойката е преживяла Генетично сексуално привличане (GSA), което е феномен, случващ се между „двама възрастни, които са били разделени през критичните години на развитие"

Всичко от днес

От мрежата

Умни, спокойни и лесни за обучение малки породи кучета

dogsandcats.bg

Страда ли котката ми от алергия?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Популярен тренд в социалните мрежи ни връща към модните гафове, които е по-добре да останат в миналото

Edna.bg

Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс заведоха децата си на края на света

Edna.bg

Играл в Уулвърхемптън акостира в отбор от efbet Лига

Gong.bg

Пратиха Кабаков на скандинавско дерби в Лига Европа

Gong.bg

Президентът Румен Радев депозира оставката си

Nova.bg

Директорът на парк „Рила“ катастрофира, тестовете му отчетоха алкохол и марихуана

Nova.bg