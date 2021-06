Мъж попадна в устата на кит, но се отърва с охлузвания

П рофесионален гмуркач за омари, който попаднал в устата на гърбат кит край брега на Кейп Код, каза че си е помислил, че всеки момент ще умре, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, цитирани от БТА.

56-годишният Майкъл Пакард от Уелфлийт

каза за телевизия WBZ-TV, след като беше изписан от болница в Кейп Код, че бил на около 14 метра дълбочина във водата край Провинстаун, когато внезапно почувствал силно разтърсване и всичко потънало в тъмнина.

